İstanbul Turizm Fuarı 2025, 50 Ülkeden Profesyonelleri Ağırlamaya Hazırlanıyor

İstanbul Turizm Fuarı (ITF), bu yıl 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde üçüncü kez kapılarını açacak. Dream Project organizasyonuyla ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde düzenlenecek olan fuar, 50 ülkeden 500'ü aşkın uluslararası satın alıcıyı ve toplamda 2.500 seyahat acentasını İstanbul'da buluşturacak. Fuarın bu yılki mottosu "Network ve iş bağlantıları yapmaya hazır mısınız?" olarak belirlendi. Yüzde 90 doluluk oranına ulaşan etkinlikte, tur operatörleri, havayolu şirketleri, oteller, DMC ve incentive firmaları gibi turizm sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Dream Project CEO'su Volkan Ataman, fuarın henüz üç yaşında olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Geçen yıl fuar biter bitmez yerini ayırtan katılımcılar oldu. Bu da fuarımıza olan ilgiyi katlayarak artırıyor" dedi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, özel olarak oluşturulacak B2B etkinlik alanında, yurtiçinden gelen seyahat acentalarının uluslararası tur operatörleriyle doğrudan görüşmeler yaparak yeni iş birliklerine imza atacağını ifade etti.

15 BİN TURİZM PROFESYONELİ EKONOMİK HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK

Fuar kapsamında Türkiye genelinden ve yurtdışından gelecek katılımcılar sayesinde İstanbul'da turizme ciddi bir ekonomik hareketlilik bekleniyor. Fuara katılacak oteller, seyahat acentaları ve diğer turizm temsilcilerinin oluşturacağı harcamalarla İstanbul'un ekonomisine kayda değer bir katkı sunulması öngörülüyor. Ataman, kontrat dönemine denk gelen bu tarihlerde otellerle seyahat acentaları arasında pek çok iş birliğinin doğacağını belirterek, "Bu fuar, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda binlerce iş anlaşmasına ve sektörel gelişmeye sahne olacak" dedi.

Yurt dışından gelecek 500 uluslararası hosted buyer'ın yanı sıra yurt içinden ağırlanacak 2.000 seyahat acentası ile toplamda 2.500 acenta, planlı B2B toplantılarla buluşacak. TÜRSAB ile yapılan iş birliği sayesinde, dünya çapında 250 önemli seyahat acentası da fuarda yerini alacak. Bu güçlü ağ ile Türk turizm sektörünün global iş potansiyelini genişletmesi hedefleniyor.

ZİRVEDE TURİZMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

ITF 2025 kapsamında düzenlenecek olan "Turizm Zirvesi", ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirecek. Zirvenin ilk gününde, TÜRSAB iş birliğiyle 4 ülkenin seyahat acentaları birliği başkanlarıyla vizyon oturumu yapılacak. Ayrıca Muğla destinasyonu, bölge belediye başkanları eşliğinde ele alınacak. Polonya, Dubai, Benelüks ve Vietnam pazarlarının masaya yatırılacağı pazar oturumları, katılımcılara hedef pazarlarda derinlemesine analiz fırsatı sunacak.

MICE sektörüne özel hazırlanan oturumda İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun ev sahipliğinde uluslararası dernek temsilcileriyle iş dünyası bir araya gelecek. 26 Eylül tarihinde yapılacak oturumlarda ise 2025 sezonu değerlendirilerek 2026'ya dair beklentiler paylaşılacak. Müzik turizmi oturumunda sanatçılar deneyimlerini aktarırken; Eventmagix ve Cevent oturumlarında teknoloji ve yapay zekâ konuşulacak. Türkiye Belediyeler Birliği moderasyonundaki oturumda ise belediye başkanları bölgelerindeki turizm potansiyelini değerlendirecek.

Fuar, 25 Eylül akşamı Ela Excellence Resort Belek iş birliğiyle Fişekhane'de düzenlenecek gala partisiyle katılımcılara unutulmaz bir networking ve eğlence gecesi yaşatacak.