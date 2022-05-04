İstanbul Valiliği: "İstanbul'da Bugün İtibarıyla 1 Milyon 305 Bin 307 Yabancı Yasal Olarak İkamet Etmektedir" - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: "İstanbul'da Bugün İtibarıyla 1 Milyon 305 Bin 307 Yabancı Yasal Olarak İkamet Etmektedir"

04.05.2022 15:39
İstanbul Valiliği: "İstanbul'da Bugün İtibarıyla 1 Milyon 305 Bin 307 Yabancı Yasal Olarak İkamet Etmektedir"

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Valilik, 1 Ocak- 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında işlem yapılan 25 bin 644 düzensiz göçmenden 8 bin 773’ünün İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edildiğini, 2 bin 684’ünün ise sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Valilik, 1 Ocak- 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında işlem yapılan 25 bin 644 düzensiz göçmenden 8 bin 773'ünün İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiğini, 2 bin 684'ünün ise sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da ikamet eden yabancılar ile düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan işlemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İLİMİZDE 1 MİLYON 305 BİN YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR"

"Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. Bu yabancıların; 542.045'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır.

Bununla birlikte ilimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın iş birliğiyle sürmektedir.

"23 BİN KİŞİ İSTANBUL'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ"

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce geçen yıl 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerin 23.072'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39.525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

"1 OCAK-3 MAYIS ARASINDA 25 BİN 664 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

1 Ocak – 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11.936'sı Afganistan, 2.853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı.

Bu yabancıların 8.773'ü İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12.684'ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kolluk güçlerimizce tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının havayoluyla sınır dışı planlaması yapılmıştır.

"GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI ÇALIŞMALARI ETKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir.

İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir.

Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1.156.400'e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2.904.460'a ulaşmıştır.

Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul'umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde 7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da Bugün İtibarıyla 1 Milyon 305 Bin 307 Yabancı Yasal Olarak İkamet Etmektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: "İstanbul'da Bugün İtibarıyla 1 Milyon 305 Bin 307 Yabancı Yasal Olarak İkamet Etmektedir" - Son Dakika
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