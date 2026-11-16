İstanbul’da hava bir anda değişiyor! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı - Son Dakika
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İstanbul’da hava bir anda değişiyor! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı

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İstanbul’da hava bir anda değişiyor! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı
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İstanbul’da hava bir anda değişiyor! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı
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İstanbul’da yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Valilik vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, AKOM ise hafta ortasından itibaren kuvvetli lodosun etkili olacağını bildirdi.

İstanbul’da yeni haftayla birlikte hava koşullarında değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, 17 Kasım Salı günü kentte kuvvetli sağanak yağış görülebileceği uyarısında bulundu. AKOM’un haftalık tahmininde ise yağışın ardından lodosun etkisini artıracağı, rüzgar hızının saatte 85 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

VALİLİK: YAĞIŞ YEREL OLARAK KUVVETLİ OLACAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kentte yarın ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Kasım Salı günü için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

Uyarı kapsamındaki iller şöyle:

İstanbul

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Kocaeli

Yalova

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Hatay

Osmaniye

Kahramanmaraş

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre 17 Kasım'da Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de yağmur ve sağanak bekleniyor. Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava bir anda değişiyor! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı

AKOM’DAN LODOS UYARISI: HIZI 85 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da 16-22 Kasım dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun kuvvetlenerek cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde, saatte 50 ila 85 kilometre hızla esebileceği öngörülüyor.

Lodosla birlikte sıcaklıkların da yükselerek 19 ila 22 derece aralığına çıkacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da hava bir anda değişiyor! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı

HAFTA SONU YENİDEN SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM'un tahminine göre İstanbul'da hafta sonu yağış yeniden etkisini artıracak. Cumartesi günü metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında sağanak yağış düşmesi, pazar günü ise gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Pazar günü en yüksek sıcaklığın 14 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için AKOM'un günlük tahmini:

17 Kasım Salı: Aralıklı yağmur, 11-16 derece.

18 Kasım Çarşamba: Parçalı bulutlu, lodos fırtınası, 13-19 derece.

19 Kasım Perşembe: Yerel yağış ve kuvvetli lodos, 14-20 derece.

20 Kasım Cuma: Akşam saatlerinde yağmur ve fırtına, 15-21 derece.

21 Kasım Cumartesi: Sağanak yağış, 12-17 derece.

22 Kasım Pazar: Gök gürültülü sağanak, 8-14 derece.

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