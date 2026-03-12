İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım - Son Dakika
12.03.2026 17:04
Kocaeli'de, eski eşinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Sümeyye M., mahkemede Emrah Çeliksoy'un kendisine geçmişte cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Duruşma sonrası adliye önünde Çeliksoy'a bıçakla saldıran Sümeyye M., kalbinden yaraladığı Çeliksoy'un ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söyledi.

Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M.'nin (25) polise verdiği ilk ifadesinde yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi.

İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde 31 Temmuz 2025'te, Emrah Çeliksoy, akaryakıt istasyonunda tartıştığı arkadaşı A.F.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Sonrasında A.F.Ö. ise Çeliksoy'un evine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Çeliksoy ve 3 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında A.F.Ö. tutuklandı, Çeliksoy ise serbest bırakıldı. Emrah Çeliksoy hakkında 'öldürmeye teşebbüs', A.F.Ö. hakkında ise 'yaralama' suçundan dava açıldı.

MAHKEMEDE, CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün olaya ilişkin davanın duruşması görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık A.F.Ö.'nün eski eşi Sümeyye M. tanık olarak dinlendi. Sümeyye M., eski eşi A.F.Ö. ile evlenmeden önce, nişan attıkları dönemde dertleşmek için, Emrah Çeliksoy ile birlikte alkol aldıklarını ve kaldıkları otelde Emrah Çeliksoy'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Sonrasında A.F.Ö. ile barışıp evlendiklerini, Çeliksoy'un evlendikten sonra da ara ara kendisine mesaj atmaya devam ettiğini, eşinin bu mesajlardan birini görmesi üzerine olayların yaşandığını öne sürdü. Sümeyye M., yaşanan süreç nedeniyle A.F.Ö. ile boşandıklarını ancak 2 çocuklarının bulunduğunu ve eski eşinin kendisine destek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

MAĞDUR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Duruşmada söz verilen Çeliksoy ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. A.F.Ö. ise olay nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti A.F.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜDÜ

Duruşma salonundan çıkan Sümeyye M., iddiaya göre adliyenin karşısındaki bir kafeden bıçak aldı. Sümeyye M., bu sırada adliye önünde bulunan Emrah Çeliksoy'a saldırıp, bıçakladı. Çeliksoy aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çeliksoy, hayatını kaybetti.

Olayın ardından Sümeyye M., polis tarafından gözaltına alındı. Sümeyye M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde mahkemede anlattığı cinsel saldırı iddialarını yinelediği, yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Emrah Çeliksoy'un cenazesi bugün Kartepe ilçesindeki Rahmiye Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çeliksoy, Rahmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (1)

    Kadına saygım artı keşke 2004 idam kalmasaydı ülke bu kadar kötü halde olmazdı 0 0 Yanıtla
