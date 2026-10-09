ITS 2026'da girişimcilerden dikkat çeken projeler: Yapay zekadan roket teknolojilerine yeni çözümler

3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), farklı sektörlerden girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji şirketlerini aynı çatı altında buluşturdu. TÜYAFED'in de katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, dijital dönüşüm, girişimcilik ekosisteminin gelişimi, uluslararası rekabet ve yeni iş birlikleri ele alındı.

Zirve kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan TÜYAFED E-Ticaret Komite Başkanı ve Ayyıldızsoft Yazılım Kurucu Müdürü Lütfi Kara, Astramio Kurucu Ortağı Onur Koçak, Alfa Finans Akademi Kurucusu Hakan Güleç, Appkobi Kurucusu Şafak Baykal, Tavdor Kurucusu Mahmutcan Özakça ve KYRM Kurucusu Murat Atici, Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin potansiyelini, karşılaştıkları zorlukları ve geliştirdikleri yenilikçi projeleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE, E-TİCARETTE KÜRESEL RAKİPLERİYLE REKABET EDEBİLİR"

TÜYAFED E-Ticaret Komite Başkanı ve Ayyıldızsoft Yazılım Kurucu Müdürü Lütfi Kara, Türkiye'deki e-ticaret girişimlerinin teknolojik altyapı bakımından küresel rakipleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinde ve küresel pazarlarda belirli yazılım ve pazaryeri sistemlerinin öne çıktığını belirten Kara, Türkiye'de ise çok sayıda farklı e-ticaret altyapısının bulunduğunu ifade etti.

Kara, "Türkiye'de bu çeşitliliği çok fazla görüyoruz. Bu da talebin yüksek olduğunu, pazarın büyük olduğunu ve girişimci sayısının fazla olduğunu gösteriyor. Bu alanda ciddi AR-GE çalışmaları yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

TÜYAFED'in e-ticaret alanında hizmet sağlayıcılarla işletmeleri bir araya getirdiğini belirten Kara, düzenlenen fuar ve girişimcilik organizasyonları sayesinde şirketler arasında B2B ilişkilerin geliştiğini söyledi.

İKİNCİ EL KİTAPLAR İÇİN DİJİTAL PAZARYERİ

Kendi geliştirdikleri girişim hakkında da bilgi veren Kara, vatandaşların ellerindeki ikinci el kitapları satabilecekleri bir dijital pazaryeri oluşturduklarını anlattı.

Platformun tüketiciden tüketiciye satış anlamına gelen C2C modeliyle çalıştığını belirten Kara, özellikle öğrencilerin kullanmadıkları kitapları satarak yeni kitaplara ulaşabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Kara, "Mesela bir ortaokul öğrencisisiniz. Elinizde kitaplar var, bunları satıyorsunuz. Devamında lise kitaplarıyla değiştirebiliyorsunuz. Bu da ülkede kitap ekonomisine ve geri dönüşüme ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Sistemde ders kitaplarının yanı sıra koleksiyon ve okuma kitaplarının da yer aldığını belirten Kara, ilerleyen süreçte platformu geri dönüşüm uygulamalarıyla bütünleştirmek istediklerini ifade etti.

SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİNİ YAPAY ZEKÂ OTOMATİK HAZIRLIYOR

Astramio Kurucu Ortağı Onur Koçak, geliştirdikleri yapay zekâ destekli sosyal medya otomasyon sistemiyle işletmelerin dijital pazarlama süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Teknoparkların ve girişimcilik merkezlerinin startup'lar açısından önemine dikkat çeken Koçak, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) kuluçka programında yer aldıklarını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknogirişim Rozeti aldıklarını belirtti.

Koçak, girişimlerinin TÜBİTAK yatırımıyla ULTEK Teknopark'ta doğduğunu ifade ederek, bu tür merkezlerin şirketlerin ürünlerini geliştirmesi, tanıtması ve farklı girişimlerle iletişim kurması açısından önemli fırsatlar sunduğunu anlattı.

Astramio'nun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Koçak, "Firmaların sosyal medya gönderilerini otomatik hazırlayan, uygun içerikler ve metinler oluşturan, bir reklam ajansı gibi belirlenen takvim günlerinde otomatik paylaşım yapan bir sistem geliştirdik." dedi.

Yapay zekâ destekli sistem sayesinde işletmelerin sosyal medya süreçlerini daha düşük maliyetlerle yönetebilmelerini amaçladıklarını belirten Koçak, içerik üretiminden paylaşım planlamasına kadar birçok işlemin otomatik gerçekleştirilebildiğini söyledi.

"FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN GELİŞMESİ OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİNİ ARTIRDI"

Alfa Finans Akademi Kurucusu Hakan Güleç, Türkiye'deki finansal teknoloji ekosisteminin özellikle pandemi döneminden itibaren önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Pandemi sürecinde insanların dijital finans hizmetlerini daha yoğun kullanmaya başladığını belirten Güleç, bu durumun finansal teknoloji projelerinin gelişimini hızlandırdığını ifade etti.

Güleç, "Pandemi döneminde insanların evden çıkamadıkları süreçte teknolojiye daha fazla ağırlık vermeleriyle fintech projeleri de ciddi anlamda gelişti. Kripto piyasalarından finansal teknolojilere kadar birçok alanda insanlar bu sistemleri kullanmak zorunda kaldı. Kullanım kolaylığını gördükçe de bu teknolojilere olan ilgi arttı." dedi.

Finansal teknolojilerdeki gelişimin bilgiye ve veri analizine erişimi kolaylaştırdığını belirten Güleç, bu süreçte finansal okuryazarlığın da önemli hale geldiğini vurguladı.

FİNANSAL OKURYAZARLIK İÇİN TEKNOLOJİ PLATFORMU

Alfa Finans Akademi olarak Türkiye'de finansal okuryazarlığı artırmayı hedeflediklerini belirten Güleç, başlangıçta küçük ölçekli eğitimlerle yola çıktıklarını, daha sonra çalışmalarını teknoloji tabanlı bir platforma dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi.

TÜYAFED ile yaklaşık altı ay önce tanıştığını aktaran Güleç, federasyonun farklı teknoloji girişimlerini bir araya getirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Güleç, "Teknoloji, yazılım ve fintech alanlarının birleştiği noktada TÜYAFED güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu tarz projeleri ve insanları bir araya getirmede doğru bir yerde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE EN BÜYÜK ENGEL BİLGİ KİRLİLİĞİ"

Appkobi Kurucusu Şafak Baykal, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde karşılaştıkları sorunları değerlendirdi.

KOBİ'lerin yeni teknolojilere yatırım yaparken maliyetleri ön planda tuttuğunu belirten Baykal, ancak asıl sorunlardan birinin yanlış ve eksik bilgilendirme olduğunu söyledi.

Baykal, "KOBİ'lerin önündeki en büyük engellerden biri maliyetler. Yeni masraflara katlanmak istemiyorlar. Bunun dışında bilgi eksikliği ve bilgi kirliliği var. Pazarlama amacıyla yapılan bazı yönlendirmeler nedeniyle işletmeler yanlış veya eksik bilgilerle karar verebiliyor." dedi.

Yanlış bilgilendirilen işletmelerin gerekli yatırımları zamanında gerçekleştirmediğini belirten Baykal, yasal yükümlülüklerle karşılaştıklarında ise yüksek maliyetli kararlar almak zorunda kalabildiklerini ifade etti.

11 DİLDE QR MENÜ VE DİJİTAL İŞLETME YÖNETİMİ

Appkobi'nin işletmelere danışmanlık ve dijital dönüşüm hizmetleri sunduğunu belirten Baykal, geliştirdikleri çözümlerle işletmelerin maliyetlerini azaltmayı ve operasyonlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Baykal, 11 dilde hizmet veren QR menü sistemlerinin yanı sıra işletmelere gelir-gider takibi ve detaylı raporlama imkânı sunan adisyon yazılımları geliştirdiklerini anlattı.

Geliştirdikleri sistemin geleneksel bir adisyon programından daha kapsamlı olduğunu belirten Baykal, işletmelerin mali durumlarını ve operasyonlarını tek platform üzerinden takip edebilmelerine olanak sağladıklarını ifade etti.

Baykal, yazılımın SaaS modeliyle sunulduğunu belirterek, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları farklı çözümleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

HASTANELERDE TEKNİK SERVİS SORUNLARINA YAPAY ZEKÂ ÇÖZÜMÜ

Tavdor Kurucusu Mahmutcan Özakça, sağlık sektöründe dijitalleşmenin hastanelerin maliyetlerini azaltırken hizmet kalitesini artırabileceğini söyledi.

Özellikle teknik servis süreçlerinde yapılan hataların hem hastanelere hem de hizmet sağlayıcı firmalara ekonomik zarar verebildiğini belirten Özakça, bu sorunlara yönelik yapay zekâ destekli bir platform geliştirdiklerini anlattı.

Özakça, "Yanlış uygulamalar hem hastanelere hem de firmalara ciddi zararlar verebiliyor. Tavdor olarak bir teknik servis platformu oluşturduk. Yapay zekâyı eğittiğimiz cihazlar üzerinden, deneyimi sınırlı bir teknik servis çalışanının bile arızaları daha kolay çözebilmesini hedefliyoruz." dedi.

Geliştirdikleri sistemin teknik servis çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmasına katkı sağlayabileceğini belirten Özakça, arıza çözüm süreçlerinin kolaylaşmasının hastaneler ve teknik servis firmaları açısından maliyet avantajı oluşturabileceğini ifade etti.

KATI YAKITLI ROKET MOTORLARI ITS 2026'DA TANITILDI

KYRM Kurucusu Murat Atici, savunma ve havacılık teknolojileri alanında yürüttükleri çalışmaları Haberler.com'a anlattı.

KYRM olarak katı yakıtlı roket motorları geliştirdiklerini belirten Atici, ITS 2026'ya katılımlarının ardından projelerine yönelik yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Atici, "Biz KYRM olarak katı yakıtlı roket motorları üretiyoruz. Fuar kapsamında standımıza oldukça yoğun bir ilgi var. İlgilenen kişilere çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz ve görüşmelerimiz güzel bir şekilde ilerliyor." dedi.

"FARKLI TEKNOLOJİLERİ GÖRMEK VİZYONUMUZA KATKI SAĞLADI"

ITS 2026'nın farklı teknoloji alanlarında çalışan girişimcileri bir araya getirmesinin önemli olduğunu belirten Atici, organizasyonda yazılım ve yapay zekânın yanı sıra mekanik ve mühendislik alanlarında da dikkat çekici çalışmaların sergilendiğini söyledi.

Atici, "ITS çok farklı projelerin bir araya geldiği muhteşem bir etkinlik. Burada gördüğümüz firmalar arasında yazılım, yapay zekâ ve mekanik alanlarında çalışanlar var. Oldukça etkileyici mühendislik projelerini görmek bizim vizyonumuza vizyon kattı." ifadelerini kullandı.

Zirvenin yatırımcılarla temas kurmak açısından da önemli bir fırsat sunduğunu belirten Atici, girişimlerinin etkinlik boyunca ilgi gördüğünü ve yeni görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.