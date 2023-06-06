Aytun Çıray, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti - Son Dakika
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Aytun Çıray, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

06.06.2023 12:22

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti. İstifa mektubunda Çıray, "Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde yeni dönem milletvekilliği adaylığından çekilen İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti. İstifa mektubunda Çıray, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çıray'ın istifa mektubu şöyle:

"Aziz Türk milleti, İYİ Parti'nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Amacım, ülkemizi girdiğimiz demokrasi ve hukuksuzluk krizinden çıkarmak ve bunun için de bir milli seferberlik ruhuyla, kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmak ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmaktı. Bana göre, ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey lâiklik karşıtı hareketler, TSK'ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan süreçti.

"2020'DE SÖZ KONUSU HEDEFE İLK DARBE VURULDU"

Türkiye'nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM'de gurup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı. Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay'ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Sayın Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

"MASADAN KALKILMASIYLA BİR ŞOK DALGASI ORTAYA ÇIKTI"

Aziz Türk Milleti, "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam," denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

"İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NA VE CHP'LİLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Başta İzmir teşkilâtları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlarda her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz Türk Milletinin ve İzmirli hemşerilerimin beni anlayacaklarından eminim. Kamuoyuna saygılarımla…"

YORUMLAR (8)
  • Ali Aslan: Başkan OLUCAAM nerde.. O OLUCAKMI. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • kenan mutlu: BALON PARTİNİN HAVASI SÖNMEYE BAŞLADI HATTA HIZ KAZANDI,YUVANIZA GERİ DÖNÜN BAHÇELİ'DEN AF DİLEYİN Cevap Yaz 25 20 Yayından Kaldır
  • bedir arslan: partisini satanlar partisi idi oda satmaya başladı Cevap Yaz 32 9 Yayından Kaldır
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Aytun Çıray, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aytun Çıray, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti - Son Dakika


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