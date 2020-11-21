İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor - Son Dakika

İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor

21.11.2020 18:54
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşlerin sürdüğü İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşlerin sürdüğü İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor.

İyi Parti'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Aziziye Belediye Meclis üyesi Canip Özsoy'a Horasan Belediye Meclis üyesi Metin Satır'a, ve Pasinler Belediye Meclis üyesi Ekrem Arasoğlu'na parti rozetleri takıldı.

MHP Erzurum İl Başkanlığında gerçekleşen rozet takma törenine Muş İl Kongresine katılmak üzere Erzurum'a gelen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve MHP MYK üyesi Adem Yurdagül katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Yolu, izi, derdi ve kaygısı "Millet" olanın ait olduğu yer bellidir. İyi Parti'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partimize katılan Horasan Belediye Meclis Üyesi Metin Satır'a, Pasinler Belediye Meclis Üyesi Ekrem Arasoğlu'na ve Aziziye Belediye Meclis Üyesi Canip Özsoy'a rozetlerini taktık. Mevla hayırlı ve mübarek kılsın inşallah." dedi.

"MHP güçlenmeye devam edecek"

Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçişlerin önümüzdeki günlerde artacağına ve güçlenerek yoluna devam edeceğine işaret eden MHP İl Başkanı Naim Karataş, "bugün üç arkadaşımızın rozet takma törenine katıldığımız için mutluyuz. MHP'nin gün geçtikçe daha güçlendiğini ve bunun aralıksız süreceğini söyleyebiliriz. Vatanımızın diri ve ebedi varlığı için de MHP'nin güçlü olması gerektiğini artık herkes çok iyi biliyor. İYİ Partiden ayrılarak, vatan sevdalısı kadrolarla yoluna devam eden arkadaşlarımızı kutluyorum. Cenab-ı Allah hakkıyla hizmet etmeyi ve vatan müdafaasından bir an olsun ayrı durmamayı nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Karataş çağrıda bulundu

MHP Erzurum İl Başkanı Naim KARATAŞ " gelinen noktada MHP'nin alternatifsiz olduğunu ve ülke menfaatleri dışında düşüncesinin olmadığını herkes görüyor. Bu anlam da bütün ülkücü ve milliyetçi Türk sevdalılarının MHP çatısı altında birleşmesi gerektiği çağrısını yeniliyorum. Sevdası Türkiye olan herkese her zaman MHP kapısı sonuna kadar açıktır."

"MHP demek Türkiye demektir"

Ülkemizin zorlu dönemden geçtiğini ve bu dönemde MHP'nin üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirdiğini dile getiren MHP Konya Milletvekili Esin Kara, "sadece İYİ Parti'den değil bütün partilerden Partimize geçişler devam ediyor. Çünkü artık herkes MHP'nin Türkiye dışında bir düşüncesinin olmadığını çok iyi biliyor. Vatanımıza halel gelmemesi için dik duruşumuzu sürdürerek MHP çatısını güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hayırlı olsun

İyi Parti'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Meclis Üyelerine rozetlerini takan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "partimize katılan meclis üyelerimize Cenab-ı Allah davamıza nice hizmetler yapmalarını nasip eylesin." dedi.

"MHP bir olmaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin kaderi olduğunu ve bu partide siyasetin değil vatan müdafaasının yapıldığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Adem Yurdagül, "Türkiye sevdalıları için MHP'de olmak ve MHP çatısı altında bir olmak kutsal bir görevdir. Çünkü MHP demek siyasetten öte bir durumdur. Bu doğrultuda ülke menfaatini düşünen her milliyetçi Türkün tek kapısı MHP'dir" diye konuştu.

Rozet takma törenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye, Aziziye İlçe Başkanlıkları ile Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı da ziyaret edildi. - ERZURUM

İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor
İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Erzurum, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti'den MHP'ye dönüşler devam ediyor - Son Dakika


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