İYİ Parti heyeti, siyasi partilerle video konferans yöntemiyle bayramlaştı - Son Dakika

İYİ Parti heyeti, siyasi partilerle video konferans yöntemiyle bayramlaştı

14.05.2021 15:49
İYİ Parti heyeti, siyasi partilerle video konferans yöntemiyle bayramlaştı, System.String[]

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kovid-19 salgınına işaret ederek, "Tek temennimiz bir an önce aşıların tamamlanması, bu sürecin bitmesi." dedi.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kovid-19 salgınına işaret ederek, "Tek temennimiz bir an önce aşıların tamamlanması, bu sürecin bitmesi." dedi.

Yanıkömeroğlu ile Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'ndan oluşan heyet, siyasi parti heyetleriyle bayramlaştı.

İYİ Parti heyetinin, Saadet, Gelecek, Vatan, Yeniden Refah, BBP, DEVA, DSP ve Demokrat Parti heyetleriyle çevrim içi gerçekleştirdiği görüşmelerde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Yanıkömeroğlu, bayramlaşmalarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tek temennimiz bir an önce aşıların tamamlanması, bu sürecin bitmesi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yanıkömeroğlu, "İçimizi acıtan, bizi çok üzen Filistin olayları var. Filistin'de hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca Çin zulmü altında yaşamak zorunda kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de anmak istiyorum." dedi.

Salgın sürecinin hem ekonomik hem de diğer sorunları derinleştirdiğini dile getiren Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"Hukukun ve demokrasinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bizim bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçerek iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz birçok sorunla mücadele etmek zorundaydı. Salgın döneminde bu sorunlar artarak devam etti. Sistemi değiştirmeden ekonomi başta olmak üzere bu sorunlara çözüm bulmamızı imkansız olarak görüyorum."

" AK Parti'nin çıraklık dönemini özlemeye başladık"

Fahrettin Yokuş da Türkiye'nin yönetilemediğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti'nin çıraklık dönemini özlemeye başladık. En azından yeni bir iktidardı, yeni bir heyecandı. Tüm halkı kucaklama arzusu vardı ama şu anda maalesef liyakatın olmadığı, devletin tamamen parti devletine evrildiği acı bir tablo yaşıyoruz. Aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler dövülüyor ve bunun üzerine giden bir devlet yok. Daha acısı bir mafya... Dün mafya lideri dediğiniz adamlar sizlerle beraber miting yapıyordu, ne oldu da bu oldu? Haydi oldu da bunun sorumlusu niye muhalefet oldu?"

İYİ Parti heyeti ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Şermin Cihanoğlu'ndan oluşan Anavatan Partisi heyetiyle, Teşkilat Başkanı Emin Ayanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Tümer Topal ve Ramazan Özcan'dan oluşan Genç Parti heyetiyle de bayramlaştı.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Fahrettin Yokuş, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti heyeti, siyasi partilerle video konferans yöntemiyle bayramlaştı - Son Dakika


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