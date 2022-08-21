Dursun Ataş: Akp, Ülkeyi Eğitimde de Geriye Götürüyor - Son Dakika
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Dursun Ataş: Akp, Ülkeyi Eğitimde de Geriye Götürüyor

21.08.2022 17:45
Dursun Ataş: Akp, Ülkeyi Eğitimde de Geriye Götürüyor

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Ne yazık ki şehrimizde birçok okul inşaatı ya ağır ilerliyor ya inşaat durmuş ya da mahkemelik durumlar mevcut. Artan maliyetler nedeniyle inşaat firmaları da önünü göremiyor, aldıkları işi bitiremiyor, firmaların iflasına adeta davetiye çıkarılıyor. Eğitimde de diğer alanlardaki gibi ortaya çıkan istikrarsızlık büyük yaralara yol açıyor. Ne yazık ki geleceğimiz, geleceğe dair umutlarımız, çocuklarımız, AKP'nin iş bilmezliği, günü kurtarma siyaseti nedeniyle büyük yara alıyor. AKP, ülkeyi eğitimde de geriye götürüyor” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Ne yazık ki şehrimizde birçok okul inşaatı ya ağır ilerliyor ya inşaat durmuş ya da mahkemelik durumlar mevcut. Artan maliyetler nedeniyle inşaat firmaları da önünü göremiyor, aldıkları işi bitiremiyor, firmaların iflasına adeta davetiye çıkarılıyor. Eğitimde de diğer alanlardaki gibi ortaya çıkan istikrarsızlık büyük yaralara yol açıyor. Ne yazık ki geleceğimiz, geleceğe dair umutlarımız, çocuklarımız, AKP'nin iş bilmezliği, günü kurtarma siyaseti nedeniyle büyük yara alıyor. AKP, ülkeyi eğitimde de geriye götürüyor" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, inşaat sektörünün artan maliyetler nedeniyle içinde olduğu durum ve yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul inşaatlarının bitirilememesi ile ilgili açıklama yaptı. Ataş, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"AKP, ÜLKEYİ EĞİTİMDE DE GERİYE GÖTÜRÜYOR"

"AKP her konuda olduğu gibi eğitimde de tekliyor, çözüm üretmiyor. Bu beceriksizlikle ülkemizin kazanımlarını, değerlerini de bir bir yok ediyor. Ülkemiz her geçen gün eğitimde de geriliyor, kaybediyor. AKP'nin ekonomi yönetimi eğitimden sağlığa her alanda kamu hizmetlerini de aksatıyor. Devlete olan güveni sarsıyor. Ne yazık ki şehrimizde birçok okul inşaatı ya ağır ilerliyor ya inşaat durmuş ya da mahkemelik durumlar mevcut. Artan maliyetler nedeniyle inşaat firmaları da önünü göremiyor, aldıkları işi bitiremiyor, firmaların iflasına adeta davetiye çıkarılıyor. Sorunlar her geçen gün çığ gibi büyüyor. AKP'nin içinden çıkılmaz hale getirdiği Suriyeli sorunu ile eğitimde de kaos artıyor. Bir yanda acil ihtiyaç duyulmasına rağmen artan maliyetler nedeniyle tamamlanamayan okul inşaatları, okullaşamama diğer yanda kalabalıklaşan ve bir türlü hedeflenen tekli eğitime geçememe durumu. Eğitimde de diğer alanlardaki gibi ortaya çıkan istikrarsızlık büyük yaralara yol açıyor. Ne yazık ki geleceğimiz, geleceğe dair umutlarımız, çocuklarımız, AKP'nin iş bilmezliği, günü kurtarma siyaseti nedeniyle büyük yara alıyor. AKP, ülkeyi eğitimde de geriye götürüyor.

"TAMAMLANMAMIŞ, HALEN İNŞAATI SÜREN YERLERİ AÇILMIŞ GİBİ GÖSTERİP, ŞOV BİTTİKTEN SONRA DA O YERLERİN BU KEZ İNŞAATLARINI GEZİP POZ VERENLER VATANDAŞI ALDATTIĞINI SANIYOR"

Millet evine ekmek götüremezken, geçim derdi, işsizlik her yanı sarmışken AKP'nin önceliği millet bahçesi. Milyonlar kocaman kocaman yapılan ve ne oldukları meçhul kapılara, ranta harcanmaktadır. Şimdi de yine bu ekonomik sıkıntıda, okul ihtiyaçları, acil diğer konular söz konusuyken sadece temeline 75 milyon harcanacağı ifade edilen, bunun yanı sıra mevcut durum ve cami inşaatındaki teknik incelik göz önüne alındığında maliyeti daha da fazla çıkacak olan, ancak '700 milyonluk' denilen cami tartışması da durup dururken milletin önüne getirilmiştir. Bu konuyu da yaşanan bu derin ekonomik kriz de milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu şov cephesi, kıymetli hayırseverlerimizin namına sığınmakta, hayırseverlerimizin emekleriyle, yaptıklarıyla kendi siyasetlerini, kendi siyasi ikballerini şekillendirmeye devam etmektedir. Tamamlanmamış, halen inşaatı süren yerleri açılmış gibi gösterip, şov bittikten sonra da o yerlerin bu kez inşaatlarını gezip, poz verenler vatandaşı aldattığını sanıyor. Yine aynı yerleri sürekli makyajlayarak açanlar vatandaşı kandıracağını sanıyor. Kayseri'yi hızlı tren bilmecesinde Yerköy'e kılçıklayanlar, tıpkı öncekiler gibi seçim vaatli alelacele temel atanlar, vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Kayseri'yi önce Konya'ya, sonra Ankara'ya bağlayanlar, SGK sağlık işlerinde kenti İzmir'e bağlayanlar, iş yükünü arttıranlar, şimdi de çıkmış Kayseri- Kırşehir Otoyol bağlantı yolu işaretlemesiyle övünüyor. Hatta işaretlemesini yeni duyurdukları yolun da bir ay önce resmi açılışını yapıyor.

"AKP'YE YILLARDIR DESTEK VEREN VATANDAŞIMIZ DA HALİYLE KAYBEDİYOR"

AKP'ye yıllardır destek veren vatandaşımız da haliyle kaybediyor. Bu kötü gidişe dur demenin zamanı geldi. Vatandaşımız perişan. Merkezde, kırsalda vatandaşı dinliyoruz. AKP yüzünden vatandaşımız bunalmış durumda. Esnaf siftah yapamıyor, gençler gelecekten ümitsiz, çiftçi üretemiyor, üretse bile kazanamıyor, işçi, emekli geçinemiyor. Toplumun her kesimi önünü göremiyor, gelecekten endişeli. Sorun çok, ama çözüm var. Az kaldı. İYİ Parti ile sorunlar çözülecek, Türkiye iyi günlere kavuşacak."

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Kaynak: ANKA

Dursun Ataş, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursun Ataş: Akp, Ülkeyi Eğitimde de Geriye Götürüyor - Son Dakika

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