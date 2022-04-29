İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: "Türk Milletinin Egemenliğini Devretti" - Son Dakika

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Çıray, "Bizim suçluları yargılama hakkımız varken dosyaları Suudi Arabistan'a vererek Türk milletinin egemenliğini devretti. Sayın Erdoğan Türkiye'nin egemenlik haklarını koruyabilme gücünü gösteremiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, 2018 yılında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Erdoğan'ın ziyareti öncesi devredildiğini anımsattı.

"BİZİM YARGILAMA HAKKIMIZ VARDI"

ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Çıray, Erdoğan'ı eleştirerek şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan Türkiye'nin egemenlik haklarını koruyabilme gücünü gösteremiyor. Bunu Rahip Brunson'da, Alman gazeteci olayında, Trump'un mektubunda ve Putin'in kapısında yaşadık. Sayın Erdoğan, Türk milletinin egemenliğini ve gururunu koruma gücüne, kapasitesine sahip değil. Bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde uluslararası kurallara aykırı olarak bir konsoloslukta önce parçalara ayrılıp sonra asitte eritilerek öldürülmesi hadisesinde bizim suçluları yargılama hakkımız varken, dosyaları Suudi Arabistan'da devrederek Türk milletinin egemenliğini devretti. Hem de kendi iddia sahibi olduğu küresel güç olmayı Suudi Arabistan'a vermiş oldu.

"İKTİDAR SÜRECİNİ UZATMA ÇABASI"

Sayın Erdoğan Türkiye'yi yönetemez durumdadır. Türkiye'nin milli menfaatlerinin dışarıda savunulması çok zordur. Öyle iki adamı bir araya getirerek Türkiye'de toplantı yaptırarak Türkiye'nin menfaatlerini savunamazsınız. Aslolan Türkiye'nin çıkarlarını ve Türk milletinin onurunu savunmaktır. Sarmaş dolaş fotoğrafını, bir süre önce 15 Temmuz hain kalkışmasının müsebbibi olduğunu söylediğini insanlarla kucak kucağa olmasını tutarlılıkla bağdaştıramıyorum. Bütün çabaları sadece iktidar sürecini uzatmak içindir. Milletin menfaati ile hiçbir alakası yoktur."

"SAĞLIK BAKANI YAŞAM HAKKINA SAYGISIZLIKTAN YARGILANMALI"

Öte yandan İYİ Partili Çıray, İzmir'de Birlik Sağlık Sen Genel Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'un karşılayıp sıkıntıları anlattığı Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi. Çıray, "Türkiye covid sürecinde çok zor zamanlar geçirdi. Bu süreci yöneten sağlık bakanı ileride insan haklarına ve insanın yaşam hakkına saygısızlıktan belki de yargılanacaktır, yargılanmalıdır" dedi.