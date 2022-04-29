İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: "Türk Milletinin Egemenliğini Devretti" - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: "Türk Milletinin Egemenliğini Devretti"

29.04.2022 17:20

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Çıray, "Bizim suçluları yargılama hakkımız varken dosyaları Suudi Arabistan'a vererek Türk milletinin egemenliğini devretti. Sayın Erdoğan Türkiye'nin egemenlik haklarını koruyabilme gücünü gösteremiyor" dedi.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Çıray, "Bizim suçluları yargılama hakkımız varken dosyaları Suudi Arabistan'a vererek Türk milletinin egemenliğini devretti. Sayın Erdoğan Türkiye'nin egemenlik haklarını koruyabilme gücünü gösteremiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, 2018 yılında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Erdoğan'ın ziyareti öncesi devredildiğini anımsattı.

"BİZİM YARGILAMA HAKKIMIZ VARDI"

ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Çıray, Erdoğan'ı eleştirerek şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan Türkiye'nin egemenlik haklarını koruyabilme gücünü gösteremiyor. Bunu Rahip Brunson'da, Alman gazeteci olayında, Trump'un mektubunda ve Putin'in kapısında yaşadık. Sayın Erdoğan, Türk milletinin egemenliğini ve gururunu koruma gücüne, kapasitesine sahip değil. Bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde uluslararası kurallara aykırı olarak bir konsoloslukta önce parçalara ayrılıp sonra asitte eritilerek öldürülmesi hadisesinde bizim suçluları yargılama hakkımız varken, dosyaları Suudi Arabistan'da devrederek Türk milletinin egemenliğini devretti. Hem de kendi iddia sahibi olduğu küresel güç olmayı Suudi Arabistan'a vermiş oldu.

"İKTİDAR SÜRECİNİ UZATMA ÇABASI"

Sayın Erdoğan Türkiye'yi yönetemez durumdadır. Türkiye'nin milli menfaatlerinin dışarıda savunulması çok zordur. Öyle iki adamı bir araya getirerek Türkiye'de toplantı yaptırarak Türkiye'nin menfaatlerini savunamazsınız. Aslolan Türkiye'nin çıkarlarını ve Türk milletinin onurunu savunmaktır. Sarmaş dolaş fotoğrafını, bir süre önce 15 Temmuz hain kalkışmasının müsebbibi olduğunu söylediğini insanlarla kucak kucağa olmasını tutarlılıkla bağdaştıramıyorum. Bütün çabaları sadece iktidar sürecini uzatmak içindir. Milletin menfaati ile hiçbir alakası yoktur."

"SAĞLIK BAKANI YAŞAM HAKKINA SAYGISIZLIKTAN YARGILANMALI"

Öte yandan İYİ Partili Çıray, İzmir'de Birlik Sağlık Sen Genel Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'un karşılayıp sıkıntıları anlattığı Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdi. Çıray, "Türkiye covid sürecinde çok zor zamanlar geçirdi. Bu süreci yöneten sağlık bakanı ileride insan haklarına ve insanın yaşam hakkına saygısızlıktan belki de yargılanacaktır, yargılanmalıdır" dedi.

İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: Türk Milletinin Egemenliğini Devretti
İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: Türk Milletinin Egemenliğini Devretti
İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: Türk Milletinin Egemenliğini Devretti
İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: Türk Milletinin Egemenliğini Devretti

YORUMLAR
500
TDED Manisa Şubesinden Türk Kızılay'a gıda kolisi bağışı TDED Manisa Şubesinden Türk Kızılay'a gıda kolisi bağışı Mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçişteki şartlar kaldırıldı Mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçişteki şartlar kaldırıldı

Suudi Arabistan, İYİ Parti, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: 'Türk Milletinin Egemenliğini Devretti' - Son Dakika


Son Dakika
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 17:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: İyi Partili Çıray'dan Erdoğan'a Suudi Arabistan Ziyareti Tepkisi: "Türk Milletinin Egemenliğini Devretti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement