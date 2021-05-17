İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 kaçak göçmen ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun motor arazısı nedeniyle sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Mayıs saat 04.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 42 kaçak göçmeni kurtardı.