İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Son Dakika
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İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı

6 saat önce

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı, System.String[]

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de İstanbul'un ardından en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan çok sayıda kişi, sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti.

Maske takan ve sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet edenler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı sahil kesiminde gezdi.

Bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı.

Dışarı çıkanlardan emekli hemşire Gülendam Doğan, evde sıkıldıklarını ancak bu dönemde herkesin sıkıntılara katlanmak zorunda olduğunu söyledi.

Doğan, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesine de dikkati çekti.

Hatun Aras, Kovid-19 nedeniyle çıkamadığı dönemde evde örgü, temizlik yaptığını ve ibadetleri yerine getirdiğini söyledi. Aras, verilen iznin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Aydın

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan Aydın'da sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar dışarıda yoğunluk oluşturdu.

Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda yürüyüş yapanların dışında sokağa yalnız çıkamayan bazı vatandaşlara yakınları yardımcı oldu.

Ayşe Özdemir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadığını belirterek, "Teşekkür ediyorum bugün bize bu saatleri hediye ettikleri için. Hiç olmazsa güneş havası aldık rahatladık. İnşallah bu günler de geçer." dedi.

80 yaşındaki Şengül Özdemir de virüsün ortadan kalkmasını diledi.

Uzun bir süredir evden çıkmadığını belirten Serpil Ayaklı da dışarıda olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Denizli

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı kişiler de Delikli Çınar Yeni Cami avlusunda oturdu.

Manisa

Manisa il merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül Caddeleri, Ulu Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki 11 noktada parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

89 yaşındaki İbrahim Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır evden dışarı çıkmadığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra dışarı çıkınca ayaklarım rahatsız oldu. Ayaklarım açılsın diye yürüdüm biraz." dedi.

Hatice Deniz, 2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığı için duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkmanın değişik bir his olduğunu aktaran Havva Tıkız, "Her yer değişmiş gibi geldi bana. 2 aydır evdeyim, kimseyi görmedim." diye konuştu.

Turgutlu ilçesinde dışarı çıkamadığını belediyeye bildiren 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya'ya Belediye Başkanı Çetin Akın makam arabasıyla ilçeyi gezdirdi.

Demirci ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Veli Karakoç, takım elbisesi ve fötr şapkasının yanı sıra yakasına yerleştirdiği karanfili ve bastonuyla dışarıya çıktı.

Karakoç, bugün kendisi için bayram olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 60 gündür evdeyiz. Dışarıya çıkma izni geldi. Bugün hem anneler günü hem de yaşlıların bayramı diyelim. Belki yarın olmayabilirim. Yaşım 80, topun ağzındayım. Evden çıkmadan günlüğüme de yazdım. Bugün yaşlılar bayramı, ben de bugünü en iyi şekilde kutluyorum."

Uşak

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler ilk defa sokağa çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlar, kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar parklarda arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları içerisinde sohbet etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:22 Kaynak: AA


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