İzmir'in 40 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika

İzmir'in 40 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor

İzmir'in Balçova ilçesinde, 40 yıldır çözüm bekleyen "arsa mağdurları" konusunda önemli bir gelişme yaşanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev sahibi Balçova Belediyesini davet ederek son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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İzmir'in Balçova ilçesinde, 40 yıldır çözüm bekleyen "arsa mağdurları" konusunda önemli bir gelişme yaşanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev sahibi Balçova Belediyesini davet ederek son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediyenin sunum yaptığı toplantıda bakanlık yetkilileri, konunun çözümü için en üst noktada kararlı olduklarını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "Tam 40 yıldır çözülemeyen bu konuda önemli bir dönemeci geçtik. Kamu kurumları arazilerini ortak kullanım alanları için tahsis edecek" derken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Bu alan da İnciraltı'nda olduğu gibi kurumların ortak iş birliği ile çözülecek bir sorun" diye konuştu.

Balçova ilçesinde, 1980 yılından bu yana çözülemeyen ve kamuoyunda "arsa mağdurları" olarak bilinen konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplantı gerçekleştirildi. Yeni imar planı ve son düzenlemelerin konuşulduğu toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan, Harita ve Emlak Daire Başkanı Fatih Kocabaş, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Satış ve Tasfiye Dairesi Başkanı Tercan Gülmüş ve ilgili bürokratlar katıldı. Belediyenin sunum yaptığı toplantıda bakanlık yetkilileri, konunun çözümü için en üst noktada kararlı olduklarını belirtti.

"Bakanlığımız, konunun çözümü için ilk olarak tapusu olanlardan başlayacak"

Balçova Belediyesinin teknik birimlerinin sunum yaptığı toplantının verimli geçtiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sorunun çözümü için kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini söyledi. Milletvekili Dağ, "İzmir'in kangren olan bir sorununu daha çözüyoruz. 1970'li yıllarda ilçe belediyesinin o dönemki yönetimin aldığı kararla otobanın kenarında mülkiyeti belediyeye ait araziler vatandaşa satılmış. Kimileri tapularını almış, kimileri alamamış. Bazılarında sadece banka dekontları ve makbuz var. Bakanlığımız, konunun çözümü için ilk olarak tapusu olanlardan başlayacak. Yaklaşık 2 bin adet tapu sahibi öncelikli olarak bu durumdan yararlanacak" dedi.

Satış yapılan arazilerin bulunduğu bölgede hazine arazilerinin bulunduğunu ve alanın ormana sınır olduğunu da söyleyen Milletvekili Dağ, "Bakanlığımızın yaptığı çalışma sonrasında 190 dönüm maliye hazinesine kayıtlı arazinin de bu konunun çözümü için bedelsiz tahsisine imkan tanındı. Bu da bir kısmı jeolojik sakıncalı ve eğimi yüksek olan ama satılmış arazilerden alınacak sosyal donatı alanlarını karşılayacak. Böylece, vatandaşın elindeki tapuda bulunan metrekarelerden daha az zayiat alınması anlamına geliyor. Biz, bu konunun bakanlık koordinasyonunda Büyükşehir ve ilçe belediyesinin de kararlılığıyla çözümünden yanayız. Her seçim döneminde siyasi malzeme olan ve vatandaşlarımızın bizden talep ettiği bir konuyu daha kentin gündeminden kaldırıyoruz" diye konuştu.

"İş birliğiyle çözülecek bir konu"

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, toplantının verimli geçtiğini ifade ederken şunları söyledi:

"Biz uzun süredir arsa mağduru vatandaşlarımızın sorununu çözmek için çalışıyoruz. Bununla ilgili bir plan hazırladık. Planımızı ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de plandan haberdar. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ilçemizi ziyaret ederek alanı inceledi. Özellikle bölgedeki hazine arazileri ile ilgili sıkıntılar var. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile planın ayrıntılarını ve bu konuları görüştük. Olumlu bir görüşme oldu. Amacımız; 40 yıl önce belediyenin sattığı arsaları aldığı için mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çözmek. Balçova'nın yıllardır çözüm bekleyen tüm imar problemleri gibi bu alanın da çözüme kavuşması için Balçova Belediyesi olarak çaba harcıyoruz; ancak bu alan da İnciraltı'nda olduğu gibi bakanlığın, İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve Balçova Belediyesinin ortak iş birliği ile çözülecek bir sorun. En kısa sürede çözümleyip vatandaşlarımıza müjde vermek istiyoruz."

Süreç nasıl işledi?

Dönemin Balçova Belediyesi; kentsel dönüşüm yapmak ve gecekondulaşmayı önlemek, ilçeye baraj, teleferik ile 5 yıldızlı bir otel yapılmasına kaynak sağlamak için 1970 yılında belediyeye ait arsaları satma kararı aldı. Arsalar, 1980 yılında hak sahiplerine verilmeye başlandı; fakat 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile Balçova Belediyesi kapatıldı. Bunun üzerine söz konusu projedeki arsaların mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine geçti. Sonrasında darbe yönetiminin uygulamaları nedeniyle vatandaşlar tapularını alamadı. Balçova Belediyesi bu kez 1992 yılında tekrar açılınca çalışmalar yeniden başladı. Büyükşehire devredilen arazilerin bazıları geri alınıp, ek ödeme koşulu ile hak sahiplerine dağıtıldı. Bu süreçte de tapusunu alamayanlar bir araya gelerek konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllardır çözüm arayışında olan vatandaşlardan ilk olarak ellerinde tapusu olanların sorunun çözümü için mutabakata varıldı. Uzun süredir bakanlık, büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından kurulan üçlü komisyon çalışmaları yürütüyordu. Yerinde inceleme ve değerlendirme raporlarının ardından bakanlıkta ilk sunum gerçekleştirilmiş oldu. - İZMİR

İzmir'in 40 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor
İzmir'in 40 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor

AK Parti, Çalkaya, Balçova, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmir'in 40 yıllık sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika


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