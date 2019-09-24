İzmir dha'ya 3 dalda birincilik ödülü

DHA'ya 3 dalda birincilik ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA, ulusal haber, İzmir kent haberi ve İzmir kent televizyon haberi dallarında birincilik aldı.

1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödüller, Kültürpark'taki törenle sahiplerine verildi. 'Ulusal Haber' dalında DHA muhabiri Ergin Karataş Denizdeki Hazımsız başlıklı haberiyle birinci, 'İzmir Kent Haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun 'Şaşkın Köy' haberiyle birinci, 'İzmir Kent Televizyon Haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun ve DHA kameramanı Tekin Gürbulak 'RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi' haberiyle birinci oldu.

Ergin Karataş'a ödülünü Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk verirken, iki dalda ödül alan Karakoyun'a ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.