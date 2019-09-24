Son Dakika Haberleri: İzmir dha'ya 3 dalda birincilik ödülü
Son Dakika Güncel Haber

İzmir dha'ya 3 dalda birincilik ödülü

16 dakika önce

DHA'ya 3 dalda birincilik ödülüİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA, ulusal haber, İzmir kent haberi ve İzmir kent televizyon haberi dallarında birincilik aldı.

DHA'ya 3 dalda birincilik ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA, ulusal haber, İzmir kent haberi ve İzmir kent televizyon haberi dallarında birincilik aldı.

1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödüller, Kültürpark'taki törenle sahiplerine verildi. 'Ulusal Haber' dalında DHA muhabiri Ergin Karataş Denizdeki Hazımsız başlıklı haberiyle birinci, 'İzmir Kent Haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun 'Şaşkın Köy' haberiyle birinci, 'İzmir Kent Televizyon Haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun ve DHA kameramanı Tekin Gürbulak 'RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi' haberiyle birinci oldu.

Ergin Karataş'a ödülünü Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk verirken, iki dalda ödül alan Karakoyun'a ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.

İzmir dha'ya 3 dalda birincilik ödülü

Barış Selçuk, Selçuk, İzmir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi
İzmir'de hayır amaçlı dağıtılan tavuk pilavı yiyen 50 kişi hastanelik oldu İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanına ceza kesildi Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni projeyle dönüş yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir dha'ya 3 dalda birincilik ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]