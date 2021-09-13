İzmir Fuarı'ndan oyun girişimcilerine tam destek - Son Dakika

Bu sebeple bilişim ve girişimciliğe yatırım yaptı. Fuar kapsamında, 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında teknoloji ve oyun festivali düzenlendi. Festivalde, Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'nın finalistleri de beli oldu.

Modern dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye'ye yaymayı kendine amaç edinen İzmir Enternasyonal Fuarı, değişen dünya koşullarına ayak uydurdu. Bu sebeple bilişim ve girişimciliğe yatırım yaptı.

Fuar kapsamında, 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında teknoloji ve oyun festivali düzenlendi. Festivalde, Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'nın finalistleri de beli oldu. Toplam 72 takım ve 122 kişinin katıldığı yarışmanın birinci takım Playumm, ikinci takım The Pack Studios, üçüncü takım ise Secred Games oldu. Ödül törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılarak finalistleri tebrik etti.

Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlayan ve onları profesyonelleştirerek dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan Intel ESL Oyun Festivali, İzmir Enternasyonal Fuarı çatısı altında düzenlendi. Festival kapsamında konsol turnuvaları, Mağara Game Jam ve Digi Gaming Seminerleri ile çeşitli etkinlikler yapıldı. Fuarda ayrıca, Next Game Startup Girişimcilik Yarışması'nın finalistleri belli oldu. Yarışma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kazananlara toplam 60 bin Türk Lirası ödül verilirken; Digi Game tarafından ise 150 bin Türk Lirası değerinde pazarlama ve operasyon desteği sağlandı. AWS (Amazon Web Services) şartlarını sağlayan tüm yarışmacılara ise 25 bin dolara kadar AWS Activate kredisi verilecek.

İzmir oyun sektöründe başkent olacak

Digi Gaming Seminerlerinde genç oyuncularla bir araya gelen Yemeksepeti Espor Pazarlama Uzmanı Aren Ünal, "İzmir'de olması benim için heyecan verici. Etkinlik hem oyunculara hem de katılımcılara ders niteliğinde. Bir diğer sevindiren taraf da İzmir'in hem espor hem de oyun sektörüne öncü olması… İzmir'in oyun sektöründe bir başkent olacağını düşünüyorum. Bizim bu tarafta öğrenmemiz gereken hala çok şey var. Sektör beş yılda bir anda büyüdü. Çünkü beş yıl önce esporu çok konuştuğumuz bir alan yoktu. Şu an geldiğimiz noktada büyük markalar kitleleri, doğru okuyup, doğru hareket etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki topluluğun çok farkındalar. Çünkü büyük markalar için aslında hem onları geliştirecek, hem de kitlelere seslenebilecekleri alanlar bunlar. Espor çok gelişecek özellikle Türkiye'de. Biz burada üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sektöre ilgi duyan gençleri Türkiye'ye yarayacak şekilde motive etmek ve aynı zamanda entegre etmek bizim için çok önemli. Bu tarz etkinliklerde Türkiye'nin önde gelen takımlarının hayranlarıyla birlikte bulunması, genç arkadaşlarımızın önünü açacak. Güzel bir farkındalık oldu" şeklinde konuştu.

"İzmir'in ev sahipliği yapmasına çok sevindim"

STEAM oyun platformu pazarlama müdürü olan Serdar Baran Ateş, 2014 yılından beri STEAM'de küçük ve büyük oyun geliştiricilere marketing desteği sunmaya başladığını belirtti.

Ateş, "Önceden başkalarının oyunlarını satıyordum. 2017'de ilk defa kendi oyunumu satarak tecrübemi arttırmaya başladım. O zamandan şimdiye kadar 100 den fazla oyuna hem yayınlanma aşamasında hem marketing ve diğer birçok aşamada yardımcı oldum. Birçok Türk oyun firmasına destek verdim. Şuanda da destek vermeye devam ettiğim firmalar bulunmaktadır" dedi. Baran Ateş, " İzmir'in böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasına çok sevindim. Burada birçok oyun geliştirici yetenekler var. Herkes bu tarz bir etkinlik bekliyor. Birbirleriyle tanışabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, oyunlarını yerelden globale taşıyabilecekleri fırsatlar bekliyorlar. Böyle bir organizasyona katılmak benim için çok güzeldi" diye konuştu.

"Kuleizmir'de danışmanlık hizmetimiz olacak"

Serdar Baran Ateş, "Kule İzmir'de danışmanlık hizmetimiz olacak. Türkiye'de bilgisayar oyunu yapan kim varsa hepsine her alanda destek olmak ve bu oyunları global seviyeye taşımak istiyoruz. STEAM içerisinde kaybolup gitmelerini istemiyoruz. Elimizden gelen desteği bütün Türk oyun firmalarına ya da bu işi ekip olarak yapan ama şirketleşememiş yeteneklere de yardımcı olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Oyun şirketleri İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

Funmoth Games kurucu ortağı ve CEO'su Doğukan Yelseli ile diğer kurucu ortağı ve COO'su Tolga Öztürk 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl ilk defa yapılan 'ESL Gaming Fest' ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Doğukan Yelseli, "Daha genç yaştaki gençlere tavsiyem bu yönde atılım yapmaları, korkmamaları. Ben şirketi ilk kurduğumda 21 yaşındaydım. Bazı şeyler yaşanılarak öğreniliyor. Girişimci hissiyatı denilen bir şey var. Bugün de şirketi hala o startup ruhuyla yönetiyoruz. Bugün de tavsiyem denemeden bilemeyiz. Kesinlikle denesinler" dedi.

"İzmir, Türkiye'nin oyun başkenti olmaya çalışıyor"

Yelseli, İzmir'in Türkiye'nin oyun başkenti olmaya çalıştığını belirterek, "ABD'nin San Francisco'sunasılsa İzmir'de ülkede bunu yapmaya çalışıyor. İzmir'de ciddi anlamda çok başarılı stüdyolar çıktı. Senelerdir İstanbul'dan da, Ankara'dan da önce İzmir zaten bu olayı gerçekleştiriyordu. Böyle devam ederse buraya ciddi anlamda akın olacağını ve İstanbul'da olan bir stüdyonun bile buraya taşınacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Fuar gerçekten çok keyifli"

Funmoth Games CEO'su Yelseli, "Fuar gerçekten çok keyifli. Özellikle bu dönemde ilaç gibi geldi. Buradaki ekipler ciddi anlamda bir girişim yapmışlar ve çok başarılılar. Onlar için çok şanslı bir etkinlik" diyerek sözlerini noktaladı.

"Buradaki gençlerin önü açık"

Funmoth Games COO'su Tolga Öztürk, "Buradaki gençlerin önü çok açık. Bu tarz etkinlikler onlara gerçekten faydalı oluyor. Bugün sadece bu etkinlik ve fuar için geldik. Çok keyifli geçiyor. Şirketlere, buradaki etkinliklere destek verilmeye devam edildikçe burada istihdam da artacaktır. Bunun bölgesel olarak da ekonomiye katkısı olacaktır. Oyun sektörü de en çok paranın, yatırımın döndüğü bir alan. İzmir'in bu misyonunu çok değerli buluyorum" dedi.

"Böyle etkinliklere destek verilmesi çok önemli"

Ludus girişim stüdyosunda yönetici olarak görev yapan İsmet Gökşen, 'Buradaki ortam gerçekten çok güzel. Burayı görünce insan mutlu oluyor. Böyle etkinliklere destek verilmesi çok kıymetli. Türkiye genç nüfusa sahip olan bir ülke ve biz Ludus olarak da şuna inanıyoruz: Bu genç kitleye ne kadar çok destek olursak o kadar çok başarı hikâyesi ortaya çıkar' diye konuştu.

Kültürpark ve fuar

Weplay Ventures yatırım direktörü Burak Yılmaz; İzmir'in çok sevdiği bir şehir olduğunu, Kültürpark ve fuarın, İzmir'in en güzel parçalarından biri olduğunu belirtti.

Yılmaz, "İzmir'de böyle bir yerde oyun hakkında bu etkinliğin yapılması çok umut vadedici bir olay. Çok güzel bir rüzgâr yakaladık. Yaklaşık 3-4 yıldır çok güzel yatırımlar geliyor, girişimler kuruluyor. Oyun dünyası belki de en başarılı olduğumuz sektörlerden biri. Bunu doğru yönetip bir ileriye taşımak hepimiz için çok kıymetli. Burada verilen destekler çok önemli. Bu yüzden İZFAŞ'ın verdiği destekle böyle bir ortamın yaratılması çok önemli" şeklinde konuştu.

Oyun girişimcileri kuleizmir açılışı için gün sayıyor

Küresel büyüklüğü 170 milyar dolar olan oyun sektöründe 16'ncı sırada olan Türkiye'nin en büyük espor oyun festivali, 24-25-26 Eylül 2021 tarihlerinde fuarizmir'de yapılacak. Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilere profesyonelleşme olanağı sunacak kuleizmir'in açılışı ise, festival kapsamında 24 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.