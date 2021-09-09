Üye Girişi
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı - Son Dakika

İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

09.09.2021 22:35

İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı 9 Eylül coşkusu devam ediyor İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında süvari birlikleri, İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı.

İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

9 Eylül coşkusu devam ediyor

İZMİR - İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında süvari birlikleri, İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Ardından Cumhuriyet Meydan'ında çeşitli gösterilerle 9 Eylül coşkusu devam etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden program kapsamında, İzmir'in kurtarılması da canlandırdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği önünde yerlerini aldıktan sonra süvari birlikleri temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Ardından Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise süvari birlik komutanına plaket takdim etti. Bayrak töreninde zeybek gösterisi de yapıldı. 9 Eylül kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı, gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen İzmirlilere kucak açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap etti. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, vals, tango gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da yer aldı. Öte yandan öğrenciler 9 Eylül'e ilişkin şiirler okudu. Kutlama programına İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

"Tüm dünyaya ilham verdi"

Başkan Soyer, "99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi, tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi; 'İzmir; halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet İzmir bir sembol, bir parola oldu kurtuluş destanımız için. Dolayısıyla 9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil, aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu. Bu sebeple İzmirli olmaktan, bu özgürlük hikayesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı bu şehrin belediye başkanı olmaktan, büyük bir kıvanç ve gurur duyuyorum. 9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin; demokrasinin, cumhuriyetimizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruh ile ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz kahramanlarımızın azminin, iradesinin, özgürlüğe olan inancının, yolumuza ışık olması inancıyla İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 99. yılını bütün kalbimle kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

9 Eylül coşkusu sürecek

Saat 15.45'de süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak. İzmir'in 99. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek fener alayının ardından, saat 21.00'da rock müziğinin efsane grubu Athena 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak. Konser sırasında Flashmob zeybek gösterisi de düzenlenecek. Ayrıca Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosunda 20 yerel halk dansları ekibi saat 21.00'da sahne alacak. Aynı saatte ise Menderesliler 19 Mayıs Stadında Nebil Özgentürk'ün tarihsel video belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi dans gösterisini izleyecek.

İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı
İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı

İzmir Valiliği, Cumhuriyet, Eylül, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadınların protestosunu haberleştiren iki Afgan gazeteciye Taliban üyeleri saatlerce işkence etti 22:49 Kadınların protestosunu haberleştiren iki Afgan gazeteciye Taliban üyeleri saatlerce işkence etti Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı 21:57 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı 21:35 Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havada savuran kaza kamerada 20:54 Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havada savuran kaza kamerada Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar 20:32 Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar
18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu 19:55 18 yaşından küçük olan eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapan sanığın cezası belli oldu Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü 19:34 Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu evlendi! Obradovic şahitleri oldu Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu evlendi! Obradovic şahitleri oldu         
22:51
Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın         
22:19
Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak         
21:38
Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı         
21:36
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi         
20:49
Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı         
19:56
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın         
18:49
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 23:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'in kurtuluşu canlandırıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement