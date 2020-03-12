İzmir otogarında 'eğitime ara' hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir otogarında 'eğitime ara' hareketliliği - Son Dakika

İzmir otogarında 'eğitime ara' hareketliliği

6 saat önce

İZMİR (İHA) – Korona virüs tedbirleri dolayısıyla alınan tatil kararının ardından İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.

İzmir otogarında 'eğitime ara' hareketliliği, System.String[]

İZMİR (İHA) – Korona virüs tedbirleri dolayısıyla alınan tatil kararının ardından İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 16 Mart'tan itibaren ilk, orta ve lise düzeyinde okulların bir hafta süre ile üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmir


Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.


Öğrenciler evlerine dönüyor


16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin duyurulmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Selim Eren Karar'da (18), memleketine gitmek için otobüs bileti aldı. Otogarda gelecek olan otobüsünü bekleyen Karar, "Koronavirüs sebebiyle üniversitelerin 3 hafta tatil olduğunun açıklandığını duydum. Bende biletimi aldım ve memleketim Denizli'ye döneceğim" dedi.


Bir başka üniversiteli ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinden Miray Tıknaz (20), "Koronavirüsü'nden dolayı okullar tatil edildiği için hemen biletlerimizi aldık ve memleketim Burdur'a döneceğim" diye konuştu. Evine dönen bir diğer öğrenci ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 2. Sınıf öğrencisi Mert Kırcıoğlu da (19), "Bugün koronavirüs'üne ilişkin yapılan son açıklamalardan sonra biletimi aldım ve evime Didim'e geri dönüyorum" dedi. - İZMİR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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