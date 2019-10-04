İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı

Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkat çekmek için yola çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yelkenlisi Blue Panda, Türkiye etkinlikleri çerçevesinde İzmir'e demir attı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile WWF arasında "Plastik Atıksız Şehirler Ağı"na katılım protokolü imzalandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkat çeken ve "Daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle yola çıkan Blue Panda yelkenlisi, İzmir'e ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa gündeminin en önemli sorunlarından biri olan plastik kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında, WWF'in "Plastik Atıksız Şehirler Ağı"na katılmak için protokol imzaladı. İmza töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar'ın yanı sıra İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de yer aldı.

"DOĞA BİZİZ"

Araştırmaların Akdeniz'i kirleten atıkların yüzde 95'inin plastik maddelerden oluştuğunu ve bu atıkların yüzde 80'inin kara kaynaklı, yani şehirlerde üretilen atıklar olduğunu gösterdiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokolü imzalamadan önce yaptığı konuşmada, "Bugün, denizlerde yaşayan binlerce canlı; plastik maddelerin yaşam alanları üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı zarar görüyor. Plastiklerin çözünmeden zamanla parçalanmasıyla oluşan mikro plastikler ise farkında bile olmadan denizel canlıların bünyelerine giriyor. Bu mikro plastik kirliliği, canlıları olumsuz yönde etkilediği gibi besin zincirinin parçası olarak denizel gıdalarla da beslenen bizler için de önemli düzeyde sağlık riski oluşturuyor. Yani doğanın bir parçası olan insan, doğadaki tüm varlıklarla beraber geleceğini yok ediyor. Oysaki doğa, insanın aynasıdır. Doğa biziz. Doğanın döngüsü, bizim kendi döngümüz" dedi.

"İZMİR DÜNYANIN ÖNCÜ ŞEHİRLERİ ARASINDA"

Suda, ormanda, dağda, toprakta, yani yaşamın olduğu her yerde; insan da dahil tüm varlıkların yaşamının parçalanmaz bir bütün ve birbirine bağlı olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu gerçeği esas alan ve sadece insanların yaşamını gözeten bir şehir olmanın ötesinde bir vizyonla hareket ediyor. İnsanın, doğadaki tüm varlıklarla; havayla, suyla, iklimle barışık bir hayat sürdüğü bir geleceği inşa etmeyi hedefliyor. Bu protokol ile İzmir, Akdeniz'i ve içinde yaşadığı zengin ekosistemi korumaya katkı sunuyor, 2025 ve 2030 arasında plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olmayı vaat ediyor. İzmir bu protokol ile ayrıca plastik kirliliğini önleme konusunda dünyanın öncü şehirleri arasındaki yerini almış oluyor."

"PASİFİKTE JAPONYA'DAN BÜYÜK BİR PLASTİK ADASI OLUŞTU"

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ise yaptığı konuşmada, "Çevre ve iklim sorunları çok ürkütücü bir noktada, hepimizin bir dönüm noktasındayız. Karbon salınımını yüzde 3'e doğru gidiyor. Amazondaki yağmurlardan buzulların erimesine kadar çok ciddi bir tehdit altındayız. Korkunç bir tüketim döngüsü dünyayı sürdürülemez bir noktaya getirdi. Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Pasifikte neredeyse Japonya'dan büyük bir plastik adası oluştu. Böyle giderse 2050 yılında balıktan daha çok plastik olacak. Biz iklim değişikliğinin korkunç etkilerini yaşayan ilk nesiliz ama bunu durduracak olan da son nesiliz" şeklinde konuştu.

(İHA)