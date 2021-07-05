İzmir 'Telafide Ben de Varım' dedi - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlaması yapılan 16.233 faaliyette görev almak isteyen 1200 öğretmen MEBBİS modülünden başvuruda bulundu. İl genelinde öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere yönelik 25 ayrı eğitim planlanırken Halk Eğitimi Merkezlerince de velilere yönelik 356 kurs düzenlenecek.

5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan 'Telafide Ben de Varım' programıyla, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor. Gönüllülük esasına göre öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program; fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun planlandı.

"Telafide Ben de Varım" eğitim etkinliklerinin ilki Cumhuriyet Eğitim Müzesinde ilkokul öğrencilerine yönelik akıl zekâ oyunları ile başladı. Minik öğrenciler, müzede kendileri için hazırlanan faaliyet alanında etkinliklere katıldı.

Birbirinden Farklı Etkinlikler Olacak

'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; ilçeler arası sportif faaliyetler, öğrenci çalıştayı, yarışmalar, söyleşiler, oryantiring, pandomim, Anadolu çocuk oyunları ve bilim şenliği gibi birbirinden farklı etkinliklere imza atacak.

Anadolu masalları, bireysel sporlar ve takım sporları, doğa yürüyüşü, drama etkinliği, robotik kodlama, STEM eğitimi ve siber güvenlik gibi faaliyetlerin yer aldığı 'Telafide Ben de Varım' programı ile öğrenciler, yaz dönemini dolu dolu geçirme fırsatı bulacak.

Tasarım Beceri Atölyeleri Etkin Olacak

Uygulamalı eğitimin ön planda olduğu tasarım beceri atölyeleri de yaz döneminde etkin olarak kullanılacak. Akademik bilgiyi beceriye dönüştürmeyi hedefleyen, çocuklara yetenekleri doğrultusunda pratik kazandırmayı amaçlayan atölyelerde; seramik, geleneksel el sanatları, oyuncak yapımı gibi miniklerin el becerisini geliştiren faaliyetlerin yanı sıra özel eğitim öğrencilerine yönelik faaliyetlere de yer verilecek.

İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerde ise, müzede eğitim yoluyla öğrencilerde kültürel miras bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Telafi dönemindeki okuryazarlık çalışmaları kapsamında; masal anlatıcılığı, Anadolu masalları, yaratıcı kitap okuma ve yaratıcı yazma gibi etkinliklerin yanında Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri de ele alınacak.

Sosyal medyada '#İzmirMemTelafideBendeVarım' etiketiyle paylaşılacak etkinlikler kapsamında; fidan dikimi, sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı, hayvan bakımı, barınak ve huzurevi ziyareti gibi öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalar da yapılacak.

Program, yalnızca öğrencileri değil öğretmenleri ve velileri de kapsıyor. Öğretmenlere yönelik planlanan mesleki, fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik gelişim alanlarındaki faaliyetlerde, mahalli ve yüz yüze yapılacak olan eğitimlerin yanında uzaktan eğitim yoluyla verilecek olan merkezi hizmet içi eğitimler de yer alacak. Veliler içinse kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra özel öğrenci velileri için işitme ve görme yetersizliği, bedensel yetersizlik, okul öncesi dönemde özel eğitim gibi konuları içeren kapsamlı bir etkinlik dönemi planlandı.

"Çocuklarımız Eğlenirken Öğrenecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu 'Telafide Ben de Varım' programı ile ilgili sürecin İzmir'de etkin ve verimli bir şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi. Etkinliklere, öğrenci ve öğretmen ve velilerin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahşi, "Bugün itibariyle il genelinde kurslarımız ve etkinliklerimiz başladı. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerine yönelik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını belirlendik. Bu noktada, özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize ve bizlere her zaman büyük destek veren velilerimize teşekkür ederim. Çocuklarımız, birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı telafi programıyla, yaz döneminde akranlarıyla bir araya gelerek eğlenirken öğrenecek, eksikliklerini giderecek. Bu vesileyle, evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin güzel bir yaz geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.