İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı - Son Dakika

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 462 aileye kuru gıda yardımı

İZMİR - İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentte yardıma muhtaç olan 462 aileye her ay kuru gıda yardımında bulunurken 150 aileye de 915 lira maaş yardımında bulunuyor. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Biz bu kuru gıda yardımını sadece Ramazan ayına özel yapmıyoruz. Bu ayda da yapacağız ve yaptık zaten. Yardıma muhtaç insanlara her ay ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince onlara dokunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı kuru gıda yardımını bu ayda muhtaç ailelere ulaştırdı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'in bizzat elleriyle teslim ettiği yardım paketini alan vatandaşlar kendilerine teşekkür ederken, Ataseven yardımları sadece Ramazan ayına özel yapmadıklarını, her ay ihtiyaç sahiplerini güçlerinin yettiğince ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi. Yardım paketlerinin ailelere ulaştırılması öncesi basın açıklamasında medya mensuplarına bilgi veren Muzaffer Ataseven, mazbut vakıfların hayırlarını yerine getirdiklerini söyledi. Ataseven, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan kuru gıda yardımının yanı sıra İzmir ve Manisa'da 150 aileye de aylık bağladıklarını ifade etti.

"İzmir Bölge Müdürlüğü olarak her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunuyoruz"

İzmir Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa'da her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunduklarını beyan eden Muzaffer Ataseven, "Bildiğiniz gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü, mazbut vakıfları idare ve sevk etmektedir. Mazbut vakıflar demek, Selçuklular döneminde, Osmanlılar döneminde kurulmuş günümüze kadar süren, mal varlığı olan ve gelirleri olan vakıflardır. Bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak vereyim; mesela Zağnos Paşa Vakfı, Zağnos Paşa Vakfı, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vezirlerinden birisi. Onun İzmir'de kurmuş olduğu bir vakıf. Lütfü Paşa Vakfımız var; Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden. Bunlar hala daha mal varlığı olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ettirilen vakıflardan. Bunların hayır şartları şöyle; 'İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulacak.' Biz normal şartlarda vakıflarımızın hayırlarını yerine getiriyoruz. Bu bağlamda konuşacak olursak İzmir Bölge Müdürlüğü olarak her ay 462 aileye kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Bunun 235'i İzmir, 277'si Manisa'da. Şunun altını özellikle çizmek isterim; biz bu kuru gıda yardımını sadece Ramazan ayına özel yapmıyoruz. Bu ayda da yapacağız ve yaptık zaten. Yardıma muhtaç insanlara her ay ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince onlara dokunmaya çalışıyoruz. Ama salgın hastalığın olduğu bugünlerde sokağa çıkma kısıtlamaları var. Bu zor zamanlarda da onların yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

150 aileye muhtaç maaşı

Kuru gıda yardımlarının yanı sıra 150 aileye de aylık 915 lira muhtaç maaşı verdiklerini basın toplantısında açıklayan Ataseven, "İhtiyaç sahibi bazı ailelere muhtaç maaşı vermekteyiz. Toplamda 150 yardıma muhtaç ailemize her ay 915 lira maaş vermekteyiz. Öğrenci bursları vermekteyiz. Şimdi de siz basın mensuplarıyla birlikte ailelerimizin yanına giderek yardımlarımızı ulaştıracağız" dedi.

İhtiyaç sahibi aileler teşekkür etti

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, basın toplantısının ardından ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine giderek kuru gıda paketlerini elleriyle teslim etti. Yardım paketlerini teslim alan aileler, yardım için teşekkürlerini dile getirdi. Aileler, her ay yardımı kendilerine ulaştıran yetkililere hayır duası etti.