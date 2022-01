İzmir Valisi Köşger: Normal servis ve yoğun bakım yatak sayılarında bir olumsuzluk yok - Son Dakika

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, hastanelerin yoğun bakımlarının tamamen dolduğu iddiaları üzerine "Hem normal servis hem yoğun bakım servislerinde yatak sayılarında bir olumsuzluk yok" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, sosyal medya hesabından, İzmir'de Sağlık Bakanlığı'na ve üniversitelere ait hastanelerin yoğun bakımlarının tamamen dolduğu paylaşımında bulundu. Milletvekili Sertel, paylaşımında ayrıca, "Başhekimler, doktorlar çaresiz. Yalnızca korona değil, yüksek tansiyondan, kalp rahatsızlığına kadar hastalara yer bulunamıyor. Şu anda 50 kadar yoğun bakım hastası acilde bekletiliyor" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'Lİ KAYA: SIKINTI YOKSertel'in bu paylaşımına üzerine açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya , Sertel'in paylaşımının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kaya, "İzmir'de sağlık ekiplerimizin çeviremeyeceği bir yoğunluk yok. Yeni yapılan Şehir Hastanesi , yine inşası süren Buca'daki hastanemizle birlikte, kentte 550 yoğun bakım ünitesi daha kazandırmış olacağız. Şu an kentte 1300 yoğun bakım ünitemiz var. Şu an yaşanan herhangi bir sıkıntı da yok" dedi.'HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK'İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili DHA 'ya yaptığı açıklamada, hastanelerde her şeyin olması gerektiği gibi devam ettiğini belirtip, "Herhangi bir olumsuz durum yok. Covid-19 vaka sayılarındaki artışlar var. Vaka artışlarına rağmen yatak sayısı konusunda bir olumsuzluk yaşanmadı. Hem normal servis hem yoğun bakım servislerinde yatak sayılarında bir olumsuzluk yok" dedi.