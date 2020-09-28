İzmit Belediyespor, Kayseri'den 2 galibiyetle döndü - Son Dakika

İzmit Belediyespor, Kayseri'den 2 galibiyetle döndü

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde 14'üncüsü düzenlenen Erciyes Cup turnuvasını 2 galibiyet, bir mağlubiyet ile tamamladı.

İzmit Belediyespor, Kayseri'den 2 galibiyetle döndü, System.String[]

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde 14'üncüsü düzenlenen Erciyes Cup turnuvasını 2 galibiyet, bir mağlubiyet ile tamamladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi yeni sezonu öncesi son hazırlık turnuvası olan 14. Erciyes Cup'ta mücadele eden İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarını kazanırken Fenerbahçe Öznur Kablo'ya mağlup oldu. İzmit Belediyespor turnuvadaki ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında parkeden 71-54 mağlup ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Hatay B.Ş.B'yi 69-61 mağlup eden İzmit Belediyespor, son karşılaşmada ise Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü karşısında 80-76 kazandı.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından İzmit'e dönen İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynayacağı Bellona Kayseri Basketbol maçının hazırlıklarına başladı. İzmit Belediyespor ligin ilk hafta maçında 4 Ekim pazar günü saat 15.00'da deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında da Türkiye'yi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ön eleme maçında 29 Ekim'de Macaristan ekibi Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak. İzmit Belediyespor maçı kazanması durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarında, mağlup olduğu takdirde ise EuroCup gruplarında mücadele edecek.

İzmit Belediyespor'un yaz transfer sezonunda anlaşma imzaladığı oyun kurucu Erica Wheleer, WNBA'da sezonun tamamlanmasının ardından takıma katıldı. Erciyes Cup'a götürülen fakat turnuvada süre almayan ABD'li yıldız, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Wheleer, forma verilmesi halinde Bellona Kayseri Basketbol karşısında oynayabilecek. - KOCAELİ

İzmit Belediyespor, Kayseri'den 2 galibiyetle döndü
İzmit Belediyespor, Kayseri'den 2 galibiyetle döndü

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor, Kayseri'den 2 galibiyetle döndü - Son Dakika Spor

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