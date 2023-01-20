JANDARMANIN KUĞU NÖBETİ - Son Dakika
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JANDARMANIN KUĞU NÖBETİ

20.01.2023 10:09

VAN'da jandarma ekipleri, kışı geçirmek için Rusya'dan göç ederek, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ötücü kuğuları koruma amacıyla 724 denetimlerde bulunuyor.

VAN'da jandarma ekipleri, kışı geçirmek için Rusya'dan göç ederek, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara gelen ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ötücü kuğuları koruma amacıyla 724 denetimlerde bulunuyor. Gevaş'ın Göründü Mahalle Muhtarı Yavuz Yiğit, Van Gölü Havzası'nın kuş cenneti olduğunu, jandarma ekiplerinin yaptıkları koruma çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Kış mevsiminde Rusya'dan gelip, Van Gölü Havzası'ndaki sazlık ve sulak alanlarda konaklayan iri gövdeli, zarif boyunlu beyaz kuğular, görenleri kendilerine hayran bırakıyor. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Asayiş Timleri, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ötücü kuğuların konakladıkları Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'ndeki sazlık alanda avcılara karşı sıkı denetimlerde bulunuyor. Türkiye'deki 453 kuş türünün yaklaşık yarısının yaşadığı Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu tercih eden kuğular, kış mevsimini burada geçirdikten sonra mart ayında havaların ısınmaya başlaması ile Japonya'nın Hokaido Adası'na gidiyor.

'BURASI KUŞ CENNETİ'

Gevaş'ın Göründü Mahalle Muhtarı Yavuz Yiğit, ötücü kuğuları avcılara karşı koruyan Van İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli parklar Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Yiğit, Van Gölü Havzası'ndaki bu alana, 'kuş cenneti' diyorlar. Burada birçok kuş türü yaşıyor. Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ve Jandarma Asayiş timleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bu kuşları burada koruyor. Bu uygulamadan çok memnunuz. Buraya avcıların girmesi yasak. Ekipler buna izin vermiyor. Kışı geçirmek için Rusya'dan gelen ötücü kuğular, zaman zaman görsel şölen sunuyor. Doğa fotoğrafçıları da buraya gelip, kuğuların görsel şölenini kayıt altına alıyor. İlçemiz ve mahallemiz bu şekilde dünyaya tanıtıldığı için de mutlu oluyoruz. Rusya'dan gelen kuğular, ilkbahar mevsiminde de Japonya'ya göç ediyor. Burası tam bir kuş cenneti. Ekiplerin bu kuşları koruması bizi de mutlu ediyor dedi.

Kaynak: DHA
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