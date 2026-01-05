Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı - Son Dakika
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
05.01.2026 10:20  Güncelleme: 11:43
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
Japonya'daki Toyosu Balık Hali'nde düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatında 243 kilogramlık bir mavi yüzgeçli orkinos 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. Balığı satın alan firma, kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali, her yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı.

Farklı bölgelerden tutulan birbirinden değerli balıkların görücüye çıktığı mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. En yüksek teklifi vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan "Kiyomura Corp." adlı firma kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

Bir balık ne kadar edebilir? Aklınızda tüm fiyat algısını yıkacak rakam

ÖZEL FİYATLANDIRMA OLMADAN RESTORANDA SERVİS EDİLECEK

"Kiyomura Corp." balığın rekor maliyetine rağmen kendi bünyelerinde bulunan "Sushizanmai" restoran zincirinin şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunulacağını duyurdu. Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinos balığının kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, "Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

2019 REKORU TAZELENDİ

Tokyo'daki geleneksel yeni yıl mezatında önceki rekor 2019 yılında kırılmış, 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Japonya, Ekonomi, Finans, Tokyo, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı - Son Dakika
