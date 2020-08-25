- Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL - İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Türkiye'de ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül' de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Başakşehir ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere üç ayrı sahada faaliyete başlayacak olan akademi geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.

İstanbul'da üç ayrı (Beşiktaş, Başakşehir, Anadolu Yakası'nda) saha ile hizmet vermeye başlayacak olan akademi, Juventus Kulübü'nün alt yapı sistemleriyle düzenleniyor. Eylül ayının 17'sinde tanıtım lansmanı ile eğitime başlayacak olan akademide teknik detaylar, taktik bilgileri ve futbola dair her türlü eğitim verilecek. Eğitim içeriğinde İngilizce dil eğitimi, özel beslenme programları da yer alacak.

Akademi'de Juventus Kulübü'nün belirleyeceği bir İtalyan Hoca Baş Antrenör olarak görev yapacak. İstanbul'dan sonra İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin'de de eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Juventus Türkiye Akademi, Türkiye'de yaygın bir sistem kurmayı planlıyor.

Kız çocukları Juventus'ta olacak

Bu eğitim programında kız çocukları da yer alacak. Akademide 5-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarına eğitim verilecek. 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler için antrenman programları ve bireysel eğitim programları da olacak.

İtalyan baş antrenör başkanlığında devam edecek çalışmalarda TFF antrenörlük lisansına sahip kişiler ve üniversitelerin Besyo Bölümü'nden mezun antrenörler görev alacak.