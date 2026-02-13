Kadın sürücü trafikte tartıştığı aracın camını yumruklayıp aynasını kırdı - Son Dakika
Kadın sürücü trafikte tartıştığı aracın camını yumruklayıp aynasını kırdı

13.02.2026 20:54
ŞİŞLİ'de trafikte çıkan tartışmada, otomobilin önünü keserek aracından inen kadın sürücü, sürücüye küfredip önce aracın camını yumrukladı ardından yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zincirlikuyu D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte şerit değiştirme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, önünü kestiği aracın camını yumruklayıp yan aynasını kırdı. Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

