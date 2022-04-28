KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI - Son Dakika
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KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI

28.04.2022 00:13

KADİR Gecesi'nde İstanbullular, Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine akın etti.

KADİR Gecesi'nde İstanbullular, Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine akın etti. Camilerde yer bulamayan binlerce kişi dışarıda teravihi kıldı. İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu. Başta Ayasofya Camii olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.

KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI
KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI
KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI
KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kadir Gecesi, Eyüp Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADİR GECESİ'NDE İSTANBUL'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI - Son Dakika


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