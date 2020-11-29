KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29.11.2020 21:04
Kahramanmaraş sokaklarıdaki sessizlik Tarihi çarşı yolundan görüntü Kentin işlek cadde ve sokaklarından görüntü Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.
Kahramanmaraş sokaklarıdaki sessizlik
Tarihi çarşı yolundan görüntü
Kentin işlek cadde ve sokaklarından görüntü Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.
Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte, yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı.
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