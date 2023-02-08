Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu - Son Dakika
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Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu

08.02.2023 11:46

Yaşanan büyük depremlerin ardından Gaziantep'te bir fırının 14 liraya ekmek satması büyük tepki çekti. Yaşananlardan sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fırına giderek yetkiliye "Ne oluyor burada?" dedi. Fırıncı ise talebe yetişemediklerini ve ekmeğin gramajı arttığı için fiyatının da arttığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

EKMEĞİ 14 LİRAYA SATIYOR

Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kız çocuğu, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

BELEDİYE BAŞKANI KONTROLE GİTTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu gelişmelerin ardından tepkilerin odağındaki fırına gitti. Fırıncıya "Neler oluyor burada?" diyen Tahmazoğlu'na, talebe yetişmekte zorluk çekildiği için gramajın artırıldığı ve fiyatın da buna bağlı olarak yükseldiği anlatıldı. Fırındaki vatandaşlara dönüp "Bu durum sizin için makul mü?" diyen Tahmazoğlu, gramajın kontrol edildiğini ve bir eksiklik olmadığını söyledi.

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SON DAKİKA: Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu - Son Dakika
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