Park halindeki araca bakan ekipler sağ koltukta vahşetle karşılaştı

27.12.2025 09:02  Güncelleme: 14:16
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda yol kenarında park halinde duran aracı inceleyen ekipler, sağ tarafta 20 yaşındaki gencin kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, orman yolu kenarında park halinde bulunan araçtan şüphelenerek durdu. Ekipler araçta yaptıkları incelemelerde sağ tarafta kanlar içerisinde yatan 20 yaşındaki B.A'yı gördü.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTAN CESET ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ SÖYLEYECEK

İncelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Frdun Frdun:
    Öldürenler hummalı polisin incelemeleri sonucunda bulunacak, yargı görevini yapacak.. 30 yıl üstü ceza almış şiddet yanlısı 5 yıl yatmadan halkın, çocukların arasında dolaşmaya devam edecek.. 14 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
