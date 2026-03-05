Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük düğün ve organizasyon alanı MAXORA tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi planlanan ve Türkiye'nin en büyük düğün, etkinlik ve organizasyon alanı olma özelliğini taşıyan MAXORA, düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Ramada Otel'de gerçekleştirilen iftar ve lansman programına, iş dünyasından temsilciler, finans kuruluşları yöneticileri, organizasyon sektörü profesyonelleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören programda, projenin vizyonu, yatırım süreci ve hedefleri paylaşıldı.

MAXORA KURUCU ORTAĞI MUSTAFA AKPINAR PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Lansmanda konuşan MAXORA Kurucu Ortağı Mustafa Akpınar, projenin yalnızca bir ticari yatırım değil, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma iradesinin ve üretme kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Akpınar, MAXORA'nın şehir ekonomisine uzun vadeli katkı sunacak şekilde planlandığını vurguladı.

Program kapsamında projenin detaylı sunumunu yapan Proje Müdürü Arif Kendirci, MAXORA'nın şimdiye kadar Türkiye'de hayata geçirilen en büyük düğün ve organizasyon alanı olduğunu belirtti. Kendirci, projenin ilk fazının tamamlanma aşamasına geldiğini, ikinci faz ile birlikte 2027 yılında tüm alanın faaliyete geçeceğini söyledi.

Toplam 27 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projede;

600 ve 2 bin kişilik kapalı etkinlik salonları,

1.500 kişilik açık organizasyon alanı,

Otel, kafe ve restoranlar,

Kuaförler, güzellik merkezleri ve çok sayıda ticari ünite yer alıyor.

Kendirci, projede özel ses mühendisleri ile alanında uzman birçok isimle iş birliği yapıldığını, bir düğün ve organizasyon için ihtiyaç duyulan tüm teknik ve estetik detayların profesyonel şekilde planlandığını aktardı. MAXORA'nın yalnızca belirli günlerde kullanılan bir organizasyon alanı değil, yılın 12 ayı yaşayan bir sosyal ve ticari yaşam merkezi olarak tasarlandığını ifade etti.

Yaklaşık 10 milyon Euro yatırım değerine sahip olan projenin, tamamlandığında yaklaşık 300 kişilik istihdam sağlaması bekleniyor. MAXORA'nın, Kahramanmaraş'ı düğün ve etkinlik turizmi alanında bölgesel ve ulusal ölçekte önemli bir merkez haline getirmesi hedefleniyor.