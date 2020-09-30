Kahramanmaraş'ta turşu telaşı

Kahramanmaraş acı biberi ve salatalıktan turşu yapımı için kolları sıvayan kadınlar, kışlık hazırlıklarına başladı.

İl genelinde üretilen 50 bin ton salatalığın 20 bin tonu kentte ve çevre illerde turşu yapımında kullanılırken, damak tadına önem veren Kahramanmaraşlı kadınlar, salatalık turşunun yanında acı Maraş biberinden de kışlık turşu yapıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ve Narlı bölgesindeki arazilerde üretimi yapılan salatalıktan elde edilen rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü. Kentteki üretim potansiyelinin büyük çoğunluğunu oluşturan bölgede yaklaşık 20 bin dekar alana ekili salatalıktan sofralık ve turşuluk ürünler elde ediliyor. Tarlada toplanan salatalıklar büyük havuzlarda yıkama işleminin ardından paketleniyor. Çiftçiler, ürettikleri salatalığı Adana, Ankara, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Niğde illerine pazarlıyor.

Turşuluk salatalığın tarlada kilogram fiyatı 2 lira iken, sofralık salatalık ise 1 ile 2 lira arasında değişiyor. Tarladan toplanan salatalıklar kadın işçiler tarafından yıkanıp paketleniyor. 80 lira yevmiye ile çalışan kadınlara kışlık sofralık salatalık ücretsiz olarak veriliyor.

Turşu üreticisi Ümmet Güngör, "Biber ve salatalıklarımızı bir saat suda beklettikten sonra temizleyip yıkıyoruz. Sirke, sarımsak, limon ve kaya tuzu kullanarak karşım yapıyoruz. Hazır su ya da kaynamış su kullanarak turşumuzu hazırlıyoruz. Ürünlerimizi lezzetli oluyor ve kış mevsiminde tüketiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ