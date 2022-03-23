ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu

23.03.2022 17:41
ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyanın kalbindeki bu coğrafyada barış, huzur istiyorsak, bu coğrafyada kan dökülmesin istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım." dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyanın kalbindeki bu coğrafyada barış, huzur istiyorsak, bu coğrafyada kan dökülmesin istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri" konulu konferansta konuşan Malkoç, Türkiye'nin son 15-20 yılda her alanda fevkalade mesafe aldığını söyledi.

Hizmetlerin çeşitlendiğini ve kalitesinin arttığını anlatan Malkoç, "Ama yeterli mi? Yeterli değil. Daha iyisini yapmak zorundayız. Daha iyisini yapmanın yolu da bu sunulan hizmetlerin denetiminde geçiyor." diye konuştu.

Malkoç, Türkiye'nin inanılmaz bir coğrafyası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyanın merkezi sayılabilecek bir coğrafya. Dünya kurulduğundan beri böyle. Dünya kurulduğundan beri Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu'da döner dünya, savaşlar, barışlar, medeniyetlerin gelişmesi, peygamberlerin gelmesi hep bu coğrafyada olmuş. Şimdi de bütün su yolları, deniz yolları, doğal gaz boru hatları hep bu coğrafya üzerinden geçiyor. Dünyanın en büyük havaalanlarından birini İstanbul'da yaptık. Niçin İstanbul'da yaptık? Bir bakıldı ki ilgililer dünyadaki uçan uçakların yüzde 60'ı, 70'i Türkiye İstanbul üzerinden geçiyor. Bu kadar uçak buradan geçtiğine göre Türkiye bundan istifade etsin diye böyle bir havaalanı yapıldı ve mühendislerimizle iftihar edilecek bir havaalanı yapıldı."

Bu coğrafyada engin bir tarihe sahip olduklarını anlatan Malkoç, "Rusya, Ukrayna'yı işgale kalktı. Dışişleri Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız barışı temin etmek için gece gündüz çalışıyorlar. Dünyada Rus Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile aynı anda görüşebilen, konuşabilen, onlara öneri yapabilen birkaç devlet başkanından birisi Sayın Cumhurbaşkanımız. Niye ilgileniyoruz Ukrayna ile bu kadar? Sadece turist geldiği için, ekonomik ilişkilerimiz, Karadeniz'den komşu olduğumuz için mi ilgileniyoruz? Dünyada savaş olan yerlere bakalım. Ukrayna'da, Libya'da, Karabağ'da savaş var, zaten Filistin'deki savaş hiç bitmedi. Lübnan'da savaş var, daha önce Çeçenistan'da, Bosna'da, Kosova'da savaş vardı. Bu coğrafya neresi? Tümü Osmanlı coğrafyası değil mi?" ifadelerini kullandı.

Malkoç, Ukrayna'yı 300 yıl yönettiklerini aktararak, "Bu coğrafya bize böyle güzel sorumluluklar yüklüyor. Bizim 2 bin 500 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Türk milleti olarak 1500 yıllık bir İslam medeniyet birikimimiz var. Bizim bin yıldan beri bu coğrafyada yetmiş iki buçuk çeşit milleti yönetme tecrübemiz var." dedi.

"Osmanlı coğrafyasındaki, dünyanın kalbindeki bu coğrafyada barış, huzur istiyorsak, bu coğrafyada kan dökülmesin istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım." diyen Malkoç, "Onun için devleti yönetenlerimiz, başta sayın Cumhurbaşkanımız hedefler koymuş. 2023, 2053, 2071 hedefi. Toplumlarda kendilerine hedef koyarlarsa başarılı olurlar." şeklinde konuştu.

ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu
ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu
ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu
ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu

YORUMLAR
500
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Zonguldak dünyanın önemli gözbebeklerinden birisi olacak' Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Zonguldak dünyanın önemli gözbebeklerinden birisi olacak' Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Bu coğrafyada huzur istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım' Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Bu coğrafyada huzur istiyorsak Türkiye'nin güçlü olması lazım'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement