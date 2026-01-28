Kamyonetle Kedi Ezip Kaçan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamyonetle Kedi Ezip Kaçan Sürücü Gözaltına Alındı

Kamyonetle Kedi Ezip Kaçan Sürücü Gözaltına Alındı
28.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kedi ezdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da sokakta kamyonetiyle bir kediyi ezip ağır yaraladıktan sonra kaçan A.T. (46), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim" diyen A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

Olay, 21 Ocak'ta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki kamyonet, sokaktaki 2 kediden birinin üzerinden geçip, kaçtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kediyi 4 gün sonra fark eden Merve Taşgıt (28), onu vakit kaybetmeden bir hayvan hastanesine götürdü. Tedaviye alınan kedinin burada yapılan kontrollerinde ayağında kırık olduğu, kuyruğunun işlevini yitirdiği ve genel sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

'BEN DE HAYVANSEVERİM'

İhbar üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekiplerin adresine yaptığı baskında A.T., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.T. ifadesinde, "Ben de hayvanseverim, kedileri fark etmedim, üzerlerine bilerek sürmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

'KEDİ ACI İÇİNDE YANIMA GELDİ'

Kedinin ayağının kırık olduğunu fark ederek veterinere götüren Taşgıt, "Kediyi daha önce ben besliyordum. Olayın yaşandığı günün öncesinde 3-4 gün boyunca kediyi görememiştim. Bir gün işe geldiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde bağırarak yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince hemen hayvan hastanesine götürdüm. Kedinin durumu ağır, tedavisi devam ediyor, ameliyatları sürüyor" ifadelerini kullandı.

'KEDİYİ BİLEREK EZDİ'

Şüphelinin kediyi bilerek ezdiğini savunan Merve Taşgıt, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çevredeki esnafa sorduğumda, kediye bir kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca, kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Görüntüleri gördükten sonra resmen yıkıldım. Sinirlenerek bu adamı bulmak için elimden geleni yaptım. Şüpheli, yolda düz ilerlerken manevra yaparak kedilerin üzerine sürüyor. Kesinlikle kasti ve canice bir hareket sergiledi. Kediler Allah'ın sessiz kulları. Kedi hayatını kaybederse çok üzülürüm. Bugün kedilere bunu yapan, yarın çocuklara ve kadınlara da yapabilir. Bu kişinin gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Adana, kedi, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetle Kedi Ezip Kaçan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi
Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti Beşiktaşlı yıldızın babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
01:44
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:05:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kamyonetle Kedi Ezip Kaçan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.