Kanada'daki kamyoncu eylemi Avrupa'da aynı etkiyi yaratamadı - Son Dakika

Kanada'da kamyoncuların Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı zorunluluğu getirilmesine karşı başlattığı eylemin benzeri bazı Avrupa ülkelerinde "Özgürlük Konvoyu" adı altında yapılmasına rağmen Kanada'da yarattığı etkiyi oluşturamadı.

ABD'den Kanada'ya giren kamyon şoförlerine aşı zorunluluğu getirilmesiyle başlayan protestoda Kanadalı binlerce kamyoncu araçlarıyla başkent Ottawa başta olmak üzere bazı şehirlerde trafiği tıkadı, günlük hayatı ve ticareti engelledi. Kamyonculara aşırı sağ grupların da katılmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yapılan protestolar genişledi.

Bu eylemin benzeri Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde de denendi ancak Kanada'daki aynı etki oluşmadı.

Avrupa'daki protestolar en fazla Fransa'da ses getirdi. Yasaklanmasına ve 7 bin 200 polisle sıkı önlemler alınmasına rağmen konvoya katılan araçlar Paris'in merkezine girdi. Gösteriye sarı yelekliler de destek verdi.

Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce eylemci de Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi.

Hükümetin Kovid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulundu.

Yasaklı gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 337 kişiye para cezası kesildi, çıkan olaylarda 54 kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da bir günlük olaysız eylem

Hollanda'da eylemciler Lahey kentinde bulunan parlamento binasının etrafında toplandı.

"Özgürlük Konvoyu" eylemcileri, traktörler, kamyonlar ve arabalarıyla bir süre parlamento binası etrafındaki yolları işgal etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan ve "Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler polisin uyarısıyla gün sonunda parlamento etrafındaki işgale son verdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde, daha fazla aracın kente girişini engellemek için farklı kontrol noktaları oluşturuldu.

Olaysız sona eren gösteri nedeniyle Lahey'de trafikte tıkanıklığı yaşandı, merkeze ulaşım engellendi ve gün boyu tramvay seferleri iptal edildi.

Konvoy Brüksel'e sokulmadı

"Özgürlük Konvoyu" bugün de Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'e ulaşmayı planlıyordu.

Ancak Belçikalı federal yetkililer ve Brüksel yerel yönetimi gösteriye izin vermedi. Hem Belçika'nın sınırlarından hem de Brüksel'e giriş noktalarında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Brüksel'e giren yollarda kontroller yapılırken hiçbir kamyonun kente girişine izin verilmedi. Az sayıda kamyon, karavan ve araba ise Brüksel'in dışındaki park alanına yönlendirildi.

İtalya'da katılım beklenenden az oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da da yarından itibaren 50 yaş üzerine aşının zorunlu hale getirilmesi protesto edildi. Dünya genelindeki aşı karşıtı gösterilerini İtalya'ya taşımak üzere kısa mesaj programları üzerinden organize olanların protestosuna katılım beklenenden az oldu.

Venedik Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişinin gösterisi için Roma kent merkezinde özellikle de Başbakanlığa çıkan yollarda güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı.

Avusturya'da gösteri girişimi başarısız oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da cuma günü düzenleneceği duyurulan, daha sonra yüksek gürültü ve çevre kirliliği gerekçe gösterilerek yasaklanan araçlı aşı karşıtı protesto beklenen şekilde gerçekleştirilemedi.

Protestocular yasağa rağmen başkent sokaklarında araçlarıyla gösteri düzenlemek istese de polis, birden fazla aracın art arda hareket etmesine izin vermediği için konvoy oluşturulamadı.

Şehrin önemli caddelerini araçlarıyla trafiğe kapatmayı planlayan göstericiler başarılı olamadı.

Korna çalmanın yasak olduğu şehirde hem bu yasağa uymayan hem de izin verilmeyen gösteriye katılanlara yasal işlem yapıldı.