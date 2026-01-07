Kanserle Mücadelede Başarı: Karaciğer Nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kanserle Mücadelede Başarı: Karaciğer Nakli

Kanserle Mücadelede Başarı: Karaciğer Nakli
07.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

36 yaşındaki Sibel Karmış, kanser tedavisinin ardından karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

SİBEL Karmış (36), 2019 yılında kalın bağırsak ve karaciğere yayılmış kanser teşhisi aldı. Kalın bağırsak ve karaciğer ameliyatlarının ardından uzun süre kemoterapi alan Karmış'ın hastalığı kontrol altında görünse de kısa süre de karaciğerinde yeni tümörler ortaya çıktı. Modern kanser tedavilerine rağmen olumlu sonuç alınamayan hasta, yapılan değerlendirmeler sonucunda karaciğer nakli için uygun bulundu. Hasta, nakil sonrası sağlığına kavuştu.

2019 yılında kalın bağırsak ve karaciğere yayılmış kanser teşhisi alan 36 yaşındaki Sibel Karmış, kalın bağırsak ve karaciğer ameliyatlarının ardından uzun süre kemoterapi aldı ancak karaciğerindeki hastalık ilerlemeye devam etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesinde Onkoloji ve Organ Nakli Konseylerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda karaciğer nakli için uygun bulunan hasta, nakil sonrası sağlığına kavuştu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz başarılı geçen tedavi sürecini, Sibel Karmış ise yaşadığı süreci anlattı.

'HASTANIN TANISI KONULDUĞUNDA HASTALIK KARACİĞERE DE YAYILMIŞTI'

Prof. Dr. Dayangaç, "Hastanın tanısı konulduğunda hastalık karaciğere de yayılmıştı. Henüz 30 yaşında kanser mücadelesi başlayan Sibel hanım, önce acil şartlarda kalın bağırsak ameliyatı geçirdi ve ardından kemoterapi tedavisi gördükten sonra karaciğer ameliyatı oldu. Bir süre hastalık kontrol altında görünse de kısa süre karaciğerde yeni tümörler ortaya çıktı. Modern kanser tedavilerine rağmen olumlu sonuç alınamayan Sibel hanım, karaciğer nakli sayesinde bugün tamamen tümörsüz ve sağlıklı bir yaşam sürüyor" dedi.

'KARACİĞER NAKLİNDE UMUT'

Kalın bağırsak kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirten Prof. Dayangaç, hastaların yaklaşık yarısında karaciğere metastaz geliştiğini söyledi. Metastazlı hastalarda en etkili tedavinin tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması olduğunu ancak tümörlerin yaygınlığı, karaciğer damarlarına yakınlığı veya vücudun başka bölgelerinde yayılım bulunması nedeniyle çoğu hastada bunun mümkün olmadığını belirtti. Cerrahi yapılsa bile hastaların üçte ikisinde 2-3 yıl içinde karaciğerde tekrar tümör geliştiğini vurgulayan Prof. Dayangaç, kemoterapi ve immünoterapi gibi modern tedavilerin ise ancak yüzde 10-15 oranında beş yıllık sağ kalım sağlayabildiğini kaydetti. Son yıllarda bu hasta grubunda giderek önem kazanan karaciğer naklinin büyük bir umut oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Dayangaç, Oslo Üniversitesi öncülüğündeki çalışmaların doğru seçilmiş hastalarda nakille beş yıllık sağ kalımın yüzde 60'a ulaştığını gösterdiğini söyledi.

'BUGÜN TAMAMEN TÜMÖRSÜZ VE SAĞLIKLI'

Her hastaya karaciğer naklinin uygulanamayacağını dile getiren Prof. Dr. Dayangaç, adayların uluslararası kriterlere uygun olması gerektiğini belirterek yaş, genel sağlık durumu, ana tümörün tamamen çıkarılmış olup üzerinden en az bir yıl geçmiş olması ve karaciğer dışında hastalık bulunmamasının temel koşullar olduğunu aktardı. Bugün 36 yaşında olan Sibel Karmış'ın süreci hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Dayangaç, karaciğerdeki tümörün damar yapılarına çok yakın olması nedeniyle cerrahi sonrası kısa sürede tekrar ettiğini, tüm seçenekler değerlendirildikten sonra konsey kararıyla karaciğer nakli yapıldığını ve hastanın iki yıl önce gerçekleşen naklin ardından bugün tamamen tümörsüz ve sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü belirtti.

'TIBBİ ONKOLOJİDE NADİR BİR UYGULAMA: KARACİĞER NAKLİ'

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz, kolon kanserinin karaciğere yayılım gösterdiği ileri evre olan Sibel Karmış'ın gerçekleştirilen nadir karaciğer nakli sürecini anlattı. Dr. Açıkgöz, Karmış'ın bağırsak tıkanıklığıyla başvurduğunu ve kolon kanseri nedeniyle acilen ameliyat edildiğini belirterek, operasyon sonrası yapılan tetkiklerde karaciğerde metastaz tespit ettiklerini aktardı. Hastada hızlı bir şekilde kemoterapiye başlandığını söyleyen Doç. Dr. Açıkgöz, metastazların küçülmesiyle hastanın karaciğerindeki kanserli odakların cerrahi olarak çıkarıldığını ifade etti. Bu işlem sonrası idame tedavisine geçildiğini ve hastanın yaklaşık 1–1,5 yıl bu tedaviyi aldığını belirtti.

'YENİDEN METASTAZ VE NAKİL KARARI'

Doç. Dr. Özgür Açıkgöz sözlerine şöyle devam etti:

"2023 yılında Karmış'ın karaciğerinde yeniden metastatik lezyonlar ortaya çıktı. Bunun üzerine hastanemizi Multidisipliner Cerrahi Konseyi toplandı ve organ nakli ekibiyle birlikte hastamızın durumunu ayrıntılı biçimde değerlendirdik. Tümörlerin yeniden cerrahi olarak çıkarılmasının riskli olabileceği görüşü öne çıkınca, literatürdeki başarılı sonuçlar da incelenerek hastaya karaciğer nakli seçeneği sunuldu. Hastamız bu süreci kabul etti ve 2023 yılında karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası kontrollerinde hiçbir olumsuzluk görülmedi."

'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

Yaşadığı zorlu kanser sürecini anlatan 36 yaşındaki Sibel Karmış, 2019 yılında bağırsak ve karaciğere metastaz yapmış kanser teşhisi aldığını belirtti. Karmış, önce bağırsak ameliyatı, ardından iki ay sonra karaciğer ameliyatı geçirdiğini ve 2-3 yıl boyunca hastalığın tekrar etmediğini, ancak sonrasında yeniden alevlendiğini anlattı. Zorlu ameliyat süreci ve hastanede geçen iki aylık yatış sonrası doktorlarının nakil önerisiyle umut bulduğunu ifade eden Karmış, "Başta zor bir süreçti, 'neden ben?' diye düşündüm. Ama en azından kanserim bitti. Şimdi ilaçlarımı alıyor ve kontrollerime devam ediyorum. Umudunu kaybetmesinler, Allah'ın izniyle bir kapı açılıyor. Ben hocalarımı tanıdığım için çok mutluyum, Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanserle Mücadelede Başarı: Karaciğer Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız
İşe İlk Adım Programı nedir İlk 6 aylık maaş devletten İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi
Transferde sürpriz gelişme Cengiz Ünder imzayı attı Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Ankara’daki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor Ankara'daki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
10:13
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor Tarihi soygundan çete çıktı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı
09:29
Kuyumcularda nakit devri bitiyor İşte yeni sistemin detayları
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:30:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kanserle Mücadelede Başarı: Karaciğer Nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.