"Kaptan Kalbe" oyunun galası yapıldı - Son Dakika

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy'un kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi "Kalptan Kalbe" oyunun galası Trump Sahne'de yapıldı.

İki oyuncunun dans performanslarının yanı sıra kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getirdiği oyununun galasına, Nevra Serezli, Cihat Tamer, Oya Başar, Demet Akbağ, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca, Atilla Atasoy ve Nedim Saban'ın da aralarında bulunduğuçok sayıda ünlü isim katıldı.

Peter Quilter'in orijinal hikayesinden yola çıkarak Zeynep Anacan'ın çevirdiği oyunun sahneye uyarlamasını ve yönetimini Serkan Budak yaptı. Yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar'ın gerçekleştirdiği oyunun müzik direktörlüğüne Metin Özülkü imza attı.

Oyun, 20 Şubat'ta İstanbul Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi'nde, 22 Şubat'ta Bursa'da, 24 Şubat'ta İzmit'te, 26 Şubat'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 27 Şubat'ta Antalya ve 28 Şubat'ta Denizli'de sahnelenecek.