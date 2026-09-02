Kaptan Orhan Kasap Girne’deki gemi faciasını değerlendirdi: 3 kritik noktanın incelenmesi gerekiyor - Son Dakika
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Kaptan Orhan Kasap Girne’deki gemi faciasını değerlendirdi: 3 kritik noktanın incelenmesi gerekiyor

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin olası senaryoları Haberler.com’a değerlendirdi. Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Kasap; geminin teknik geçmişi, tahliye planı ve kaptanın aldığı kararların soruşturmanın en önemli başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, Kaptan Orhan Kasap Haberler.com’a değerlendirmelerde bulundu.

“KÖTÜ HAVA ŞARTLARI FAZLA DEĞİLDİ”

Kazanın meydana geldiği sıradaki hava koşullarına değinen Kasap, mevcut veriler üzerinden kötü hava şartlarının olağanüstü seviyede görünmediğini söyledi.

Kasap, “Kötü hava şartları fazla değildi” diyerek kazanın yalnızca meteorolojik koşullar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

GEMİNİN SEFERE HAZIR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kazanın aydınlatılmasındaki kritik noktalardan birinin geminin teknik durumu olduğunu belirten Kasap, geminin sefere çıkmadan önce yolculuğa hazır olup olmadığının ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti.

“Geminin sefere hazır olup olmadığı ile ilgili kısım araştırılıyor” diyen Kasap, geminin yapısal durumunun da incelemenin önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

“GEMİNİN GEÇMİŞİNİ İNCELEMEK GEREKİYOR”

Filo Jet'in geçmişinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kasap, geminin yaşına dikkat çekti.

Kasap, “Geminin geçmişini incelemek gerekiyor, 26 yaşında bir gemi” ifadelerini kullandı.

Geminin geçmişte geçirdiği işlemler, bakımları ve yapısal durumunun kazanın meydana geliş biçimiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kasap, “Yapının bozukluğuyla ilgili bir ihmal olup olmadığının incelenmesi gerekiyor” dedi.

TAHLİYE PLANINA DİKKAT ÇEKTİ

Kasap’ın üzerinde durduğu bir diğer kritik başlık ise yolcuların tahliyesi oldu.

Facia sırasında tahliye prosedürlerinin nasıl uygulandığının araştırılması gerektiğini söyleyen Kasap, “Tahliye planını yapıp yapamadıklarının incelenmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ANORMAL BİR SÜRAT GÖRÜLMÜYOR”

Geminin seyir hızına ilişkin görüntü ve veriler üzerinden değerlendirmede bulunan Kasap, şu ana kadar anormal bir sürate işaret eden bir durum görmediğini söyledi.

Kasap, “Geminin anormal bir sürat yaptığı görülmüyor” ifadelerini kullandı.

“KAPTAN İNİSİYATİFİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kazanın meydana geldiği süreçte kaptanın aldığı kararların da detaylı olarak incelenmesi gerektiğini belirten Kasap, denizcilikte kaptanın inisiyatifinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

“Kaptan inisiyatifi çok önemli” diyen Kasap, geminin teknik durumu, hava ve deniz koşulları ile seyir sırasında yaşanan gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Girne’deki facianın kesin nedeninin ise teknik incelemeler ve devam eden soruşturmanın ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Girne, Son Dakika

Son Dakika Gemi Kaptan Orhan Kasap Girne’deki gemi faciasını değerlendirdi: 3 kritik noktanın incelenmesi gerekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaptan Orhan Kasap Girne’deki gemi faciasını değerlendirdi: 3 kritik noktanın incelenmesi gerekiyor - Son Dakika
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