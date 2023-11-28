Dilan Polat'ın avukatından Dilan Polat'ın intihar edeceğine yönelik açıklamalara yalanlama geldi

Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?

Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan Polat'ın intihar edeceği yönündeki açıklamalara yalanlama geldi. Polat'ın avukatı Osman Eryiğit, "Dilan'ın güçsüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar etmemenizi öneririm. Bugün kızıyla görüşmüş gayet iyi durumda, yüzü gülüyordu. 'Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT'IN CEZAEVİNDE PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, başka cezaevinde kalan eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. Polat'ın sözlerinden sonra cezaevine giden avukatları, yönetimle görüştü. Cezaevi yönetimi Polat'ı 24 saat güvenlik kameralarından takip etmeye başladı. Ayrıca cezaevi psikoloğunun da devreye girdiği öğrenildi.

DİLAN POLAT'IN AVUKATI: İNTİHAR EDECEĞİNE DAİR MANİPÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN

İddialara Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten açıklama geldi. Eryiğit, Dilan Polat'ın intihar edeceği yönündeki haberlerin manipülasyon olduğunu söyledi. Eryiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Dilan Polat'ın yanından biraz önce çıktım. Dilan'ın güçsüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar etmemenizi öneririm. Bugün kızıyla görüşmüş gayet iyi durumda, yüzü gülüyordu.

"DİLAN BAMBAŞKA BİR İNSANA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

'Suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dedi. Dilan bambaşka bir insana dönüşmüş durumda. Tahliye olması durumunda, sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşünüyorum. Mektuplar için herkese teşekkür etti. "

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

MASAK RAPORU

MASAK'ın hazırladığı 49 sayfalık raporda para trafiği dikkat çekti. Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suç tespit edildi. Polat çiftinin aile şirketlerindeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alımları ve ürün satışları ele alındı. Çiftin aile şirketleri hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi. Bu şirketler ise kendilerinin değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu'nun üzerine kurulduğu tespit edildi.