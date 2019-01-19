Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşakları yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı
ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 31 Mart'a kadar aralıklarla tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan sağlanacak.
Edirne- Kırklareli
yolunun 10-24, Taşköprü-Hanönü- Boyabat
yolunun 15-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.
Bingöl- Diyarbakır
il sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.
Balıkesir-Dursunbey- Harmancık
yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ünye- Fatsa
yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.