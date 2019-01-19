Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara Yollarında Durum, System.String[]
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir kavşakları yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 31 Mart'a kadar aralıklarla tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan sağlanacak.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, Taşköprü-Hanönü- Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutlu- Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Bingöl- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey- Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ünye- Fatsa yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:55 Kaynak: AA

Niğde, Konya, Nevşehir, Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler? Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 10:13:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]