Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu- Eceabat
yolunun 58-85 kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri dolayısıyla trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.
Çivril- Denizli
yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak
mevkisi) Büyük Menderes
köprü yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Korkuteli- Antalya
yolunun 26. kilometresinde yaşanan heyelan nedeniyle söz konusu mevkinin 25-31 kilometreleri arasında trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2 kilometresindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları devam ettiğinden bölünmüş yolun Ankara-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Anamur- Aydıncık
yolunun Aydıncık geçişi 51-54 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Ünye- Fatsa
yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki (Dolunay kavşağı) yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Karacabey- Susurluk
yolunun 16-19 kilometreleri arasındaki kavşak yapım ve Zonguldak- Devrek
yolunun 3-5 ile 14-16 kilometreleri arasındaki tünel inşaatları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırşehir- Hacıbektaş- Nevşehir
yolu 8-12 kilometreleri arasındaki Köprülü
kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 52-54 kilometreleri arasındaki Trabzon şehir geçişi Reşadiye
kavşağında sürdürülen köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.