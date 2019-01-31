Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

10 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 58-85 kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri dolayısıyla trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.

Çivril- Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes köprü yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde yaşanan heyelan nedeniyle söz konusu mevkinin 25-31 kilometreleri arasında trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2 kilometresindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları devam ettiğinden bölünmüş yolun Ankara-Konya yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anamur- Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ünye- Fatsa yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki (Dolunay kavşağı) yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Karacabey- Susurluk yolunun 16-19 kilometreleri arasındaki kavşak yapım ve Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometreleri arasındaki tünel inşaatları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir- Hacıbektaş- Nevşehir yolu 8-12 kilometreleri arasındaki Köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 52-54 kilometreleri arasındaki Trabzon şehir geçişi Reşadiye kavşağında sürdürülen köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:25 Kaynak: AA

Eceabat, Gelibolu, Korkuteli, Trabzon, Güncel
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