Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

18 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtko¨y- Pendik Tersane kavşakları bagˆlantı yolundaki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak izin veriliyor.

Ankara C¸evre Otoyolu'nun Ankara-Nigˆde Otoyolu'na bagˆlantı kavs¸agˆında yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ devam ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometreleri ve Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'ndeki bakım onarım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üç Yol mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Kırşehir, Aksaray, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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