Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar yol ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.
Tokat- Sivas yolunun 17-18, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20, Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-6, Sorgun- Çekerek yolunun 45-48 ve 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl- Bozüyük yolunun 19. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun- Dereli yolunun 34. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Artvin- Şavşat yolunun 1. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.