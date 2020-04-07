Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı

Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?