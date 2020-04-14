Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolu yol yapımı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerindeki Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Karacabey- Bursa yolunun 37-38. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolu olarak eski Antalya-Korkuteli yolu üzerinden sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-31. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Kaynarca yönünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.