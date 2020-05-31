Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu Basın Ekspres Yolu'nda Mahmutbey kavşağından Çobançeşme kavşağına gidiş istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında yer alan Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım, Ermenek- Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevki) yol yapım, Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometreleri arasındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma Aksaray yönünden kontrollü olarak izin veriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 49-50. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ- Ergani yolunun 20-22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeride yönlendiriliyor.

Siirt- Batman yolunun 61-64. kilometreleri arasında yer alan Reşat Baysal mevkisindeki Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Basın Ekspres Yolu, TEM Otoyolu, Ermenek, Mut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

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