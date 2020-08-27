Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık- Tavşanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle Hacıömerler mevkisi 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı- Birecik Kavşağı 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Fırat Viyadüğü'nün Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum- Çat yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler eski yola (Ovit Geçidi) yönlendiriliyor.

Antalya-Altınyaka- Kumluca yolunun 68-69. kilometresindeki heyelan ve çökmeler sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.