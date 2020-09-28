Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu kapsamda, köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yönde 3 şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 15-17. kilometreleri Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı'nda (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Samsun yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları Barakfakih mevkisi 12. kilometresinde hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu kapsamda her iki yönde şerit daraltmaları yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli- Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Tavas Kavşağı) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kumluca- Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri- Tarsus Batı Kavşağı'ndaki heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi) 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım yolun 48-65. kilometrelerindeki servis yolundan tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 21-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Sivrice Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnegöl- Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, Çankaya, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:17 - Kaynak: AA

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