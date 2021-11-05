Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-9. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerinde şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.