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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

05.11.2021 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-9. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerinde şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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