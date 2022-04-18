Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy- Gelibolu kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikameti sağ şeridinde meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü yapılıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünelin Kastamonu-Çankırı istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki tüpten iki yönlü izin veriliyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar tünele girmeden Ilgaz Dağı'na yönlendiriliyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şırnak- Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.