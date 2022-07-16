Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

16.07.2022 09:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücretsiz geçiş uygulaması devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk Kavşağı ile Balıkesir Kuzey Kavşağı 15. kilometresinde bakım-onarım çalışması yapıldığından İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım 2. ve 3. şeritten sağlanıyor.

İzmit- Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Ankara- Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Küçükkuyu- Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 2-3. kilometrelerinde sel kaynaklı hasar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Orhangazi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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